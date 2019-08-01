İzmir lider oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında, İzmir'de Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) iş birliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi'nde, mesleki yeterlilik kazanan 144 kişiye belgeleri törenle verildi. İzmir, toplu taşımada kullanılan hafif raylı sistem çalışanı kadınlar sayesinde 'Türkiye'de en fazla sayıda belgeli kadın tren sürücüsüne sahip il oldu.

TOBB öncülüğünde yapılan, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Mahir Eller Projesi'nde mesleki yeterliliklerini tamamlayanlar için EBSO'da tören düzenlendi. İzmir'de 3 bin kişiye istihdamın sağlanacağı Mahir Eller Projesi'nin belge dağıtım toplantısına; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ile iş insanları ve kursiyerler katıldı. Ender Yorgancılar, projenin 12 ilde yürütüldüğünü belirterek, İzmir'in toplu taşımada kullanılan hafif raylı sistem çalışanı kadınlar sayesinde 'Türkiye'de en fazla sayıda belgeli kadın tren sürücüsüne sahip il' unvanını elde ettiğini söyledi. Yorgancılar, şöyle konuştu:

Pozitif ayrımcılık

"Proje kapsamında, 30 bin kişiye anket yapılarak mesleki yetkinliklerin belirlenmesi, 20 bin kişinin mesleki yeterlilik sınavlarına alınması ve 15 bin kişinin belge almaya hak kazanarak, iş dünyasına katkı sağlaması hedeflenmekte. Eğitimini almış, nitelikli, belgeli işgücü istihdamı, daha kaliteli ürün ve hizmet üretmek açısından biz işverenler için de tercih sebebi. Proje sürecinde, idari kapasitemizi tamamlayarak, oda üyelerimize anketler uyguladık ve İzmir'in beceri ve yetkinlik haritasını çıkardık. EBSO üyesi sanayi kuruluşlarımız için vinç operatörlüğü, makine bakımcı ve çelik kaynakçısı mesleki yeterlilik sınavlarını, büyükşehir belediyemizin metro ve tramvay sürücülerine yönelik yeterlilik sınavlarını tamamladık. Kadınlarımızın istihdamını önemseyen biri olarak, kadın dostu İzmirimizin bu proje ile bir ilke imza atmasından ayrıca mutluluk duydum. Büyükşehir belediyemizin iş birliğinde, kadın tren sürücü adaylarımızın sınavlara katılımını sağladık ve Türkiye'de en fazla sayıda belgeli kadın tren sürücüsüne sahip il unvanını aldık. Toplamda 20 tren sürücüsünün 14'ünü pozitif ayrımcılıktan yana kullandık."

Aranan eleman

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise projenin AB'nin 15 milyon euroluk desteğiyle hayata geçirildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sizler, mesleğin ustası, işinin erbabı olduğunuzu tescillemiş oldunuz. Sizler artık ara eleman değil aranan eleman olacak daha kolay iş bulabileceksiniz. Bundan da hem sizler hem firmalarımız ve ülkemiz kazançlı çıkacak. Mahir Eller Projesi'ni AB desteğiyle hayata geçirdik. Ülkemize 15 milyon avro hibe kaynak sağladık. Kapsama 12 il; Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa dahil edildi. Projemiz, TEPAV ortaklığında illerdeki odalarımız bünyesinde istihdam edilen ekiplerce uygulanmakta. Odalarımızın bu sürece çok değerli katkıları oldu. İşte İzmir'de EBSO bunun güzel bir örneği."

İzmir için büyük şeref

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'in en fazla sayıda belgeli kadın tren sürücüsüne sahip olduğuna dikkat çekerek, "Bu proje kıymetli bir amaca hizmet ediyor. Bu proje sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile geçici koruma altında Suriyelilerin mesleki yeterliliklerinin tescillenmesi mümkün hale geliyor. Böylece işsizliğin azalmasına kayıtlı istihdamın artırılmasına ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlıyor. İzmir Metro A.Ş. çalışanlarının bu alanda Türkiye'de ilk belgelerini alan personel olduğunu mutlulukla söyleyebilirim. Bu İzmir için büyük şereftir. İzmir bu proje ile Türkiye'de en fazla sayıda kadın tren sürücüsüne sahip olan il unvanını elde etti. Kadınların bu başarısı bizim için neden mi önemli? Çünkü bizler yola çıkarken 'belediye ana' söylemini kullandık. Önümüzdeki süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'deki ekonomik gelişmenin refahın arttırılmasını sağlamak adına ortak akılla hareket edeceğiz" dedi.

Tören sonrası eğitimlerini tamamlayan 144 kişiye belgeleri verildi.