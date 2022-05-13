İzmir Meclisi'nde Ak Parti'de akaryakıt istasyonu çatlağı

İzmir Büyükşehir Meclisinde Bornova’da yapımı planlanan LPG İstasyonunda yer alabileceği Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanı tartışması meclisini de ikiye bölerken AK Parti Grubunda çatlağa neden oldu

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısı üçüncü birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oturumda Bornova’nın Kazımdirik Mahallesi'nde 2 ada 20 parselin, LPG İstasyonunda yer alabileceği Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak belirlenmesi tartışmalara neden oldu. Söz konusu alanın imar planı değişikliği önerisine askı sürecinde vatandaşlardan ve Bornova Belediye Başkanlığından gelen itirazlar bazı komisyonlarda oy çokluğuyla ve oy birliğiyle uygun bulunmazken bazı komisyonlarda ise oy birliğiyle bulundu. Söz konusu alanla ilgili karar büyükşehir meclisini de ikiye bölerken AK Parti Grubunda çatlağa neden oldu. Karara ilişkin oylama sırasında bazı CHP Grubu Meclis Üyelerinin de oturumda olmaması gözlerden kaçmadı. Oturumda AK Partili Meclis Üyeleri; Fikret Mısırlı, Erhan Çalışkan, Fatih Taştan, Metin Yaşar, Ali Gönen, Ali Ayyıldız, Fırat Eroğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ile MHP’li Meclis Üyesi Hakan Şimşek söz alarak alana akaryakıt istasyonu yapılmaması gerektiğini vurguladı.

“Alanla ilgili çok şaibeler var”

Söz konusu alana akaryakıt istasyonu yapılmasına ilişkin çekincelerini ifade eden AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, “Bu bölgede yaşayan 70 insan bu ruhsatın verilmemesi için belediyemize itiraz ettiler. Buranın imar yönünden bir sene önce hazırlanıp sanki burada ruhsat verilsin diye UKOME kararları verilmiş. Bunların hepsi hem hukuki değil hem de imar yönünden yanlış. İmar yönünden en büyük yanlışlık benzin istasyonun tam yapılacağı yerin iki tarafından geçen yollar trafiğe kapanmış gibi görünüyor. Bu yolların trafiğe kapanması mümkün değil. Önündeki yolun mesafesi de kurtarmıyor. Karşısında da alışveriş merkezi var. Biz bu kararı neden ısrarcı şekilde almaya çalışıyoruz. Oradaki mağduriyetleri neden görmezden geliyoruz? Orada yaşayan insanlar istemiyor. Biz ille birine benzin istasyonu ruhsatı vereceksek meclis olarak neden zan altında kalıyoruz. Bu alanla ilgili çok şaibeler de var. Önümüzdeki günlerde açılacak Şehir Hastanesinin oradaki yolu 3 dakika konuşmadık. Ama bu konuda 4 aydır herhangi birine ruhsat verilsin diye uğraşıyoruz. Bu hukuksuz, imara aykırı bir ruhsat” diye konuştu. AK Partili Mısırlı, konuya ilişkin önergenin itirazları oy birliği ile uygun bulan Çevre ve Sağlık Komisyonu raporuna göre oylanmasını istedi.

MHP’li Şimşek’ten zorlama karar çıkışı

Söz konusu gündem maddesiyle ilgili MHP’li Meclis Üyesi Hakan Şimşek ise “Hiç lafı dolaştırmadan açık ve şunu net söyleyeceğim: Daha önce konut imarı olan bu alanda akaryakıt istasyonu yapılmasının istenmesi noktasında şahsım olarak bu alana akaryakıt istasyonu yapılmaması yönünde oy kullanıyorum. Bu karar zorlama bir karar gibi algıladığımdan dolayı daha da fazlasını söylemek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

“Kriterlerin bütününe uyuyor”

Eleştirilere yanıt veren İmar Komisyonu Başkanı CHP’li meclis üyesi İrfan Önal, “Konuya mevzu alan plan yapılmış bir alanla ilgili itirazların değerlendirilmesi. Plan yapılırken beşli komisyona gidilmiş, değerlendirilmiş. Bu plan değişikliği o dönemin önerisi ile kabul görmüş, meclisten geçmiş ve kesinleşmiş bir plan. Şu anda bir plan değişikliği önerisi değil, yapılmış bir plana itirazlar değerlendiriliyor. Beş komisyonun dördünden kabul görmüş. Kriterlerle ilgili imar komisyonumuzda değerlendirilmiş, kriterlerin bütününe uyuyor. Kriterlere uyarken, ‘Biz doğru bulmuyoruz’ deniliyor. Biz neye göre değerlendireceğiz, mevzuata göre değerlendireceğiz?” dedi. Bunun üzerine AK Partili Meclis Üyelerinin bulunduğu bazı sıralardan “Vicdan” yanıtı geldi. AK Partili Meclis Üyelerinin yanıtı sonrası sözlerini sürdüren Önal, “Keyfiyetle biz davranamayız. Konunun kimden geldiği ve nereden geldiği bağımsız olarak kriterler üzerinden değerlendirdik. İmar Komisyonu başkanı olarak ben imara uygunluğu konusunda değerlendiririm. İmar komisyonundan oy birliği ile geçti. Aradaki fark şu; biz bir durumu değerlendirirken mevzuata göre mi değerlendiriyoruz vicdanlarımıza göre mi? Ben mevzuata göre bakıyorum” dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın da “13 Aralık 2021 tarihli Meclis Kararı ile bu önerge kabul edilmişti ve kabul edilirken 5 komisyon tarafından uygun görülmüştü. O zamanda aynı tartışmalar vardı” dedi. Her komisyonda kendi açısından değerlendirme yaptığını belirten Aydın, önergede bir aykırılık olmadığını söyledi.

Mecliste akaryakıt istasyonu bölünmesi

Görüşmelerin ardından Bornova’da LPG İstasyonunda yer alabileceği Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına ilişkin önergenin oylamasına geçildi. Oylama öncesi İmar Komisyonu üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonuna göre oylanmasını talep ederken oturumu yöneten Başkan Vekili Özuslu, İmar Komisyonun’ndan geldiği şekliyle oyladı. Önerge meclisten AK Partili Hüsnü Boztepe de İmar Komisyondan geldiği şekliyle “Evet” oyuyla AK Parti ve MHP Gruplarının “Ret” oylarıyla CHP Grubunun “Evet” oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.