İzmir Meclisi'nde 'antikor testi' tartışması

Büyükşehir meclisinde 14 Mart tarihinde kutlanacak olan Tıp Bayramı'nda İzmir'de görev yapan sağlık çalışanlarına Eşrefpaşa Hastanesi'nde antikor testi yapılması konusu tartışmalara neden oldu. AK Parti grubu yanlış bir karara imza atıldığını belirtirken İYİ Parti grubu da kararın yanlış olduğu dile getirdi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oturumda 14 Mart tarihinde kutlanacak olan Tıp Bayramı'nda İzmir'de görev yapan sağlık çalışanlarına Eşrefpaşa Hastanesi'nde antikor testi yapılması konusu tartışmalara neden oldu.

Yanlış karar

İlgili önerge hakkında söz alan AK Partili Meclis üyesi Erhan Çalışkan, İzmir Büyükşehir Belediye meclisinin böyle bir görevi olmadığını söyledi. Konu hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne de görüş alışverişi yapılmadığını dikkat çeken Çalışkan, “Belediyemiz otorite midir? Belediyeye böyle bir yetki mi verilmiştir? Hangi kanunda var? Yetkisinde olmayan bir şey yapılıyor. Bu bizim görevimiz değildir, pandeminin tedavisine etkisi yoktur. Yanlış bir karardır” dedi. Maddenin görüşülmesi sırasında söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Elimde plan bütçe komisyonumuzun aldığı karar notu var. Diyor ki 'Plan ve Bütçe Komisyonumuzda alınacak bir karar olamayıp, İBB Eşrefpaşa hastanesinin bütçesinden yapılmasına sorun bulunmadığı' kararı verilmiş. Hangi aşı olursa olsun, etkinlik çalışmaları bitirilmiş, etkinliği test edilmiş ve kabul edilmiş sonrasında da ruhsatlandırılıp kullanıma sunulmuştur. Eşrefpaşa Hastanesi'nin meclisimize atfettiği herhangi bir şekilde aşının etkinliğini test etmesi gibi bir durum olamaz. Aşının etkinliği ancak FAZ çalışmalarında gerçekleştirilen deneyler ile sonucu alınır" diye konuştu.

AK Parti’den hastane eleştirisi

Gündem maddesi hakkında tartışmaların yaşanması üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, alınan kararın, kararı hastaneye bırakmak olduğunu belirtti. Kökkılınç'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise 76 hekimi olan Eşrefpaşa hastanesin pandemi sürecinde pandemi zincirinin dışına çıktığını değinip eleştirilerini şöyle sıraladı: “Eşrefpaşa hastanesinde son dönemlerdeki aşılama çalışmaları da günlük 25-30 civarında Bir aşının sonrasındaki etkinliği test edecek kurum ne İBB'dir nede Eşrefpaşa Hastanesi'dir. Sağlık Bakanlığının ortaya koymuş olduğu ve tüm tedbirleri alan bir bilim kurulu var. Sağlık Bakanlığı'nın kurmuş olduğu ve takdir edilen çalışmaların zıttı bir çalışma yapılması doğru olmaz diye düşünüyoruz. Sanki Eşrefpaşa Hastanesi her şeyi yapmış bütün sorumluluklarını yerine getirmiş, şimdi gelmiş testin etkinliğini sorgulayacak.”

Eleştirerek salondan çıktı

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç ise konuyla ilgili gelen maddenin yanlış olduğunu belirtti. MHP adına söz alan Hakan Şimşek ise Büyükşehir Meclisi'nin gündeminde böyle bir madde olmaması gerektiğini belirtirken, CHP'li Meclis Üyesi Fuat Çağlayan ise grubunun açıkladığı fikrin aksine getirilen önerinin yanlış olduğunu belirtti. Mecliste görüşülen madde İYİ Parti ve Cumhur İttifakı'nın ret oylarına karşın Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyelerinin oyları sonrası oy çokluğu ile kabul edildi. Kökkılınç'ın sözleri üzerine diğer maddeleri oylamaya sunan Başkan Vekili Mustafa Özuslu, gündem dışı konuşmalarda kimseye söz vermeyerek meclisi kapattı. Özuslu’nun kararı sonrası AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyeleri karara tepki gösterirken, Başkan Vekili Özuslu'ya seslenen AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, "Sizin yaptığınız çok ayıp, yaptığınız size yakışmıyor" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç'in salondan çıkarken sinirlenerek, "Saçma sapan konuların altına imza attırıyorsunuz, yazık günah" ifadelerini kullandığı meclis salonunda duyuldu.