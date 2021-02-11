İzmir Meclisi'nde borçlanma tartışması

ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 295 milyon TL iç borçlanma yapabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yetki verilmesi hakkındaki önerge meclisten oy çokluğuyla geçti

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşimi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleşti. Oturumda ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 295 milyon TL’lik borçlanma talebiyle ilgili önerge Millet İttifakının oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi. Kentteki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması projesi kapsamında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanmasına ilişkin önerge ve sel mağduru tarım üreticilerine destek verilmesiyle ilişkin önerge komisyonlara gönderildi. Çiğli’de bulunan taşınmazların Ege Şehir Planlaması Enerji ve Teknolojik İşbirliği Merkezi Anonim Şirketi’ne aktarılması ve şirket tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin belediye ve şirket çalışanlarına toplu konut yapılmasına ilişkin önerge de mecliste kabul edildi.

Mecliste borçlanma tartışması

Komisyonlardan oy çokluğuyla gündeme gelen ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 295 milyon TL iç borçlanma kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alınması, söz konusu kredi için Büyükşehir Belediyesi’nin garantör olması, garantörlük kapsamında her türlü işlemin yapılması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokolleri düzenleyip imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yetki verilmesi hakkındaki önerge mecliste karşılıklı tartışmalara neden oldu. ESHOT’un ne kadar yatırım yapacağını öğrenemedikleri gerekçesiyle önergenin komisyonlara tekrar gönderilmesini isteyen Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ak Partili Fikret Mısırlı, “Ak Parti olarak ne kadar yatırım yapıldıysa destek verdik. Biz bir meclis üyesi olarak nereye yatırım yapılacağını bilme hakkımız yok mu? Denetleyemediğimiz, bilmediğimiz konuya nasıl bir tavır sergileyelim” dedi. CHP’li Raşit Dirim de borçlanmanın Pandemiden kaynaklandığını belirterek “Bunları fazla irdelemenin bir anlamı yok. Pandemi günlerinde ESHOT kaynakları düşmüş durumda. ESHOT varlığını zor sürdürüyor bu dönemde” diye konuştu.

Yatırım varsa varız

Konuyla ilgili söz hakkı alan Ak Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise “295 milyon bir kredi söz konusudur. Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 nedeniyle ESHOT’un bir takım sıkıntılar yaşadığını farkındayız. Bunun ne kadarını yatırıma harcayacaksınız? Kaç tane otobüs alacaksınız, kaç durak yapacaksınız? Kredide yatırıma ayrılacak bölüm nedir? Çok acelesi olmadığını düşünüyoruz. Tekrar komisyonlara iade edilir. Elbette yatırım varsa gereken desteği veririz. ESHOT bir taraftan kredi çekiyor, bir taraftan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden destek alıyor bir taraftan da zarar ettiği gerekçesiyle vatandaşın sırtına yük bindiriyorsunuz. Hani arka sıradakiler?” dedi. Hızal’a yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç da “ESHOT gerçekten çok güzel çalışan bir kurum. Pek çok çevreci yatırımı olan bir kurum. 2021 yılı için 453 otobüs alıyor. Bunları kredi ile yapıyor. Bunun için de yatırım söz konusu. Hiçbir şekilde aceleye getirilen bir yatırım yok. Bu Valilik tarafından geri gönderilmiş bir konudur. Daha önce komisyonlarda konuşulmuş, meclise aktarılmış bir konudur. Valilik’ten geri geldiği için tekrar oylamak zorunda kaldık. Dolayısıyla yeniden komisyonlara gönderilmesine gerek yoktur” diye konuştu.

“Boşa tartışıyoruz”

Tartışmaları noktalayarak önergeyi oylamaya sunan Başkanvekili Özuslu ise önergenin valilik tarafından salt çoğunluk sağlanamadığı tespit edildiği için geri gönderildiğini belirterek “İzmir halkının da meclisin de zamanını çalıyoruz, bunları kaç kere tartıştık. Yarım saattir boşa tartışıyoruz” ifadelerini kullandı. Yapılan oylama sonucunda borçlanma talebi CHP ve İYİ Partili üyelerin oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi.