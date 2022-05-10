İzmir Meclisi'nde EXPO tartışması!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde 2026 yılında İzmir’de yapılacak Botanik EXPO’sunun Yeşildere’de yapılması tartışmalara neden oldu. Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Başkan Soyer ise 2026’ya az bir süre kaldığını ve EXPO’nun bir İzmir meselesi olduğunu vurguladı.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısı birinci birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)’nde gerçekleştirildi. Oturumda Başkan Soyer’in bir önceki meclis toplantısında “Müjde” olarak duyurduğu İzmir’in 2026 yılında ev sahipliği yapmaya hak kazandığı dünyanın en önemli Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’sunun (Botanik EXPO) Yeşildere’de yapılması için hazırlanan imar planı değişikliği önergesi tartışmalara neden oldu.

"BÜYÜK BİR YALAN"

Söz konusu önergeyle ilgili söz alan AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Botanik EXPO’nun yapılacağı alandaki yapılarla ilgili yapılacak planlar ve kamulaştırmayla ilgili büyük sıkıntıların olduğunu vurguladı. Yeşildere’de yapılması planlanan EXPO’yu “büyük bir yalan” olarak değerlendiren Boztepe, alandaki kamulaştırmaların 3 yılda tamamlanamayacağını öne sürdü. AK Parti Grubu Başkan Vekili Özgür Hızal ise “AK Parti Grubu olarak EXPO’ya ve Yeşildere’nin dönüştürülmesine karşı değiliz. Bir hafta, on gün içerisinde böyle bir plana ve plan değişikliğine karşıyız. Kamulaştırma bedelleri ne kadar olacak? Ne kadar sürecek? Bunları bilmiyoruz. 400-500 milyonluk kamulaştırma bedelinden bahsediyorsunuz. 500 milyon kamulaştırma bedeli İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu kadar kriz yaşadığı dönemde ciddi bir bedel” dedi.

Eleştirilerine İzmir Büyükşehir Belediyesinin 23. Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali’ne destek vermemesi üzerinden sürdüren AK Partili Hızal, Büyükşehir Belediyesinin 22 yıldır festivale bütçesi oranında destek verdiğini ancak bu sene finansal durumu nedeniyle destek veremediğini öne sürdü. AK Partili Hızal, “Bayındır Çiçek Festivali’ne sponsorluk noktasında Büyükşehir Belediyesi 22 yıllık geleneğini alt üst etmiş. Çıkıyorsunuz diyorsunuz ki ‘Biz 400 milyonluk kamulaştırmayı hızlıca yapacağız, EXPO’yu yapacağız’ diyorsunuz. Bu da bana çok inandırıcı gelmiyor” ifadelerini kullandı.

İZMİR HALKININ YARARINA’

AK Parti Grubunun eleştirilerine yanıt veren CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın ise AK Parti Grubunu kast ederek, “Arkadaşlar İzmir’in yararına olan bir şeye ‘hayır’ demenin mahcubiyetini hissediyor. Kaç aydır çalışılan bir konu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentin dönüşümü ile ilgili yaptığı en temel projelere ‘hayır’ diyenler her defasında bu hayırları ile ilgili sözde teknik gerekçeler dile getiriyor. Üç yıldır hayır oyu verdikleri önergeleri çıkaracağım. İzmir’in yararına olan bir şeye ‘hayır’ demenin mahcubiyetiyle ‘komisyona havale edelim’ diyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Yeşildere projesi, İzmir halkının yararınadır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu projenin altından kalkacak bu ekonomik, teknik ve bürokratik gücü ve iradesi, bu projeyi hayata geçirebilecek bir belediye başkanı ve o belediye başkanının arkasında CHP vardır” ifadelerini kullandı.

‘ÖNCE EXPO’YU ÖĞRENDİM’

Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Başkan Soyer de “Belediyecilikten önce EXPO’yu öğrendim. İzmir için bir mücadele verdik, İzmir’in EXPO’yu alması için çok terledik. Bu hayatta en çok kafa yorduğum, İzmir’e en çok getirmek istediğim meselelerden biri EXPO... Çok başarısız EXPO örnekleri gördüm, EXPO yapılır dünyanın parası harcanır, bittiğinde o para çöp olur. Ama öyle EXPO’lar vardır ki, bittiğinde kentin kalkınması için büyük bir miras bırakır. EXPO’nun yapılmasının sebebi yapıldığı dönem içinde gelecek turist sayısından ibaret değil. Asıl mesele, EXPO’yu yaptığınızda kente nasıl bir katma değer katacağınızdır. Başarılı EXPO böyledir. Daha adaylık kampanyamda söylemiştim; Yeşildere, İzmir’in en acınası, en kahrolunası noktasıdır. En çok ıslah edilmesi, iyileştirilmesi gereken alanların başında gelir. Biz de elimizi taşın altına sokmaya karar verdik. Daha önce Pınarbaşı’nı düşündük, hukuki engeller vardı, aşılırdı ama Yeşildere’de yapılmasının bu kente yaratacağı katma değer daha fazla olacaktır. Gittik anlattık, davet ettik, ikna oldular. AIPH, EXPO’nun burada yapılmasının doğru olduğuna karar verdi. Onlar da her şeyi inceliyor, onaylıyor. Süre az, 2026’ya kadar çok ciddi çalışmamız lazım, çok emek vermemiz lazım. Bu bir İzmir meselesi” ifadelerini kullandı.

BAYINDIR BELEDİYESİ'NİN TALEBİNE İSRAF ÇIKIŞI

AK Partili Hızal’ın İzmir Büyükşehir Belediyesinin 23. Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali’ne destek vermemesi eleştirilerine de yanıt veren Başkan Soyer, aynı anda hem Urla’da hem deBayındır'da festival olduğunu belirtti. Her iki belediyenin de stant talebi olduğunu istenilen stant maliyetlerinin 2,5 ile 3 milyon TL’ye mal olacak stantlar olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, “Biz de ‘elimizde daha ekonomik stantlar var bunları size verebiliriz’ dedik. Bayındır kabul etmedi ancak Urla Belediyesi kabul etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi de ekstradan 3 milyon TL vermekten kurtuldu. Biz ne yazık ki Urla Belediyesine verdiğimiz desteği Bayındır Belediyesine veremedik. Bunda ne kötü bir niyet ve ne de ekonomik kriz nedeniyle yapılmış bir şey var. Biz israf etmek olarak gördük. 3 milyon TL bir günlük stant için verilir mi? Çok para” diye konuştu.