İzmir Meclisi'nde Gaziemir planları tartışma yarattı

İZBB Meclisi kasım ayı olağan toplantısı birinci birleşiminde Gaziemir’de Akçay Caddesi ile demiryolu arasında kalan caddedeki binaların yüksekliği ile ilgili 9 metre koşulunun kaldırılmasına yönelik önerge tartışmalara neden oldu

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi kasım ayı olağan toplantısı birinci birleşiminde Gaziemir’de Akçay Caddesi, Demiryolu, Hava Eğitim Yolu ve 337 Sokak arasında kalan bir kısım imar adalarında binaların yüksekliği ile ilgili 9 metre koşulunun kaldırılmasına yönelik önerge dikkat çekti. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan oy birliği ile meclise gelen önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Tamamı dikkate alınmalıydı

Söz konusu gündeme maddesiyle ilgili söz alan MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin “Gaziemir Belediyesi’nde de buna oy birliği vermedik, burada da vermiyoruz. Bu bölge tamamen iş yerleri. 9 Eylül Mahallesi’nin tamamının imar planı yapılsın önerimiz oldu, dikkate alınmadı. O yüzden ret verdik. Orada olan vatandaşın taleplerini de dikkate alalım. Belli mahallelerimizde yer yer imarsız yerler var. Gaziemir’in imarı yapılsaydı 9 Eylül Mahallesi’nin tamamı dikkate alınsaydı. Burada da oy birliği olmuş olurdu. Ama iade edilebilir mi? Bunu talep ediyoruz” diye konuştu.

Talep varsa yeniden çalışılır

MHP’li Şahin’in açıklamalarına cevap veren İmar Komisyonu Başkanı CHP’li İrfan Önal da “İmar komisyonumuzda o bölgenin dinamiklerini bilmediğimiz için bir revizyon çalışması yapamayız. Önergeyi yerinde bulunduk. Mahallelinin talebi varsa yeniden çalışılır ve önümüze gelir” dedi.

Yeni AVM’lerin önün açılacak

AK Parti Meclis üyesi Ali Gönen ise konunun komisyonlara geri gönderilmesi gerektiğini belirterek “Akçay Caddesi üzerinde ciddi bir trafik oluşuyor. Buradaki endişemiz planla birlikte AVM’lerin önünün açılması yönünde. Bu planlarla birlikte durum içinden çıkılmaz hale gelecek. İmar planlarıyla ilgili sorun mahallelerimiz var. Önceliğin sorun yaşanan bu yerleri vermesi gerekiyor” diye konuştu.

Gelen raporla sınırlıyız

Son olarak Başkan Soyer de “İlçe belediyemizin yerine kendimizi koyarak böyle bir düzenleme yapamayız. Biz ilçeden gelen raporla sınırlıyız. Bunu böyle oylayalım ama arkadaşlarımızın hassasiyetlerini belediyemize iletelim. Onlar da çalışmayı böyle hazırlasınlar” diye konuştu. Görüşmelerin ardından ilgili madde oy çokluğu ile mecliste kabul edildi.