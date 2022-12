İzmir Meclisi'nde İmamoğlu kararına tepki: Karar siyasi, toplum kabul etmeyecek

İZBB Meclisine mahkeme tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mahkumiyet kararı damga vurdu. Meclisi yöneten CHP’li Başkan Vekili Mustafa Özuslu, alınan kararın siyasi olduğunu ve vicdanları yaraladığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi aralık ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde İZBB Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında Başkan Vekili Özuslu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkemenin verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve Türk Ceza Kanununun 53. Maddesi gereğince siyasi yasak uygulanmasına tepki gösterirken AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da karara ilişkin “Politik sonuç çıkarmaya çalışmayın” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanın başladığı noktayı gösteriyor

Alınan kararın siyasi olduğunu ve vicdanları yaraladığını belirten CHP’li Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Hukuk gerçekten bizim hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi. Bir ülkede hukuku, bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yerli yerine oturtulmazsa bu ülkede gerçekten istediğimiz standartlarda ne demokrasiyi kurabiliriz ne de istediğimiz gibi huzurlu ve güvenli yaşam olur. Elbette mahkemelerin verdiği kararlar o mahkemeni bir değerlendirmesidir. Ama mahkeme kararları eleştirilemez değildir, itiraz edilebilir. Mahkeme kararı hukukidir ama adil midir, vicdani midir, siyasi midir? Adalet, siyasetten arındırıldığı ölçüde gerçek bir adalettir. Gecikmiş adalet, adalet değildir. Hiçbir hakimin alacağı karar siyasi olmamalı ve olamaz. Eğer siyasi bir duruşla alınan bir kararla sonuç da adil olmaz ve toplum nezdinde ciddi sıkıntılara, kırılmalara, toplumda yarılmalara, adalet duygusunun zayıflamasına, güvenin düşmesine neden olur, toplumsal yaşamı derinden etkiler. Nasıl düzeltileceğini varın siz düşünün. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı okuduğu şiirden dolayı hüküm giymişti, o karar da o dönemde çok ciddi eleştirilmişti. Ama bu karar toplum vicdanında 2002 yılından beri hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanlığı yaparak 20 yılı aşkın süredir iktidar olan Cumhurbaşkanın başladığı noktayı gösteriyor. Her karar düzeltilir. Alınan her karara her vicdan sahibi insanın itiraz etme hakkı vardır. Kabul etmememiz gerekir. Siyasi bir kararı, siyasi bir karar olduğunu vurgulamamız gerekir, imtina etmememiz gerekir. Üzgün olduğumu söylemek istiyorum. İstanbul gibi önemli bir ilimizin belediye başkanımızın aldığı bu mahkumiyet kararı, eminim ki toplum vicdanında hiçbir karşılığı olmayacaktır. Bizim nezdimizde de karşılığı yoktur. Siyasi olduğunu vurgulamak istiyorum. Toplum da bunu kabul etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Politik sonuç çıkarmaya çalışmayın

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da “Mahkeme kararları eleştirilebilir, hukuk budur. Ancak mahkeme bir karar veriyor bu kararın ilgili yerlerde temyiz aşamaları var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının hiç kimsenin hiç kimseye kamu görevini icra eden bir kişiye görevinden dolayı küfür etmek hakaret etmek hakkına sahip değildir. Çok net. Bir mahkeme kararını adete bir hazine buluşmuşcasına çıkmazdan çıkmak çabasıyla üzerine atlar ve buradan politik ve siyasal hazine elde etmeye çalışırsanız gerçekten çok yazık olur. Tamamen politik tartışma, politik sonuç çıkarmaya çalışmayın” ifadelerini kullandı.