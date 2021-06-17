İzmir Meclisi'nde İZBETON tartışması!

İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşimine Ak Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’ın İZBETON’a yönelik eleştirileri damga vurdu. İzmir’in altyapı, ulaşım ve trafik noktasında son yılların en kötü dönemini yaşadığını belirten Hızal, “İzmir zaten yavaş şehir haline geldi” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)’nde gerçekleştirildi. Oturumda Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.’nin görev ve sorumlulukları çerçevesindeki çalışmalarında kullanılmak üzere 60 milyon TL borçlanma talebi ilişkin komisyonlardan oybirliği ile gelen Plan ve Bütçe-Şirketler Komisyonları Raporu tartışmalara neden oldu. Komisyon raporu meclisten oybirliği ile geçerken Ak Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’ın İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'yı hedef alan eleştirileri oturuma damga vurdu.

Bürokrat olmadığını düşünüyorum



İZBETON ‘a yönelik bir dizi eleştirilerde bulunan Hızal, "AK Parti Grubu olarak bugüne kadar yatırım taleplerinde destek verdik, oyumuzu kullandık. Yatırıma yönelik olmayan kredi taleplerine ret verdik. Sorun İZBETON'un kendisinde. İZBETON İBB'nin bünyesinde olan yaklaşık 1 milyarlık dev bütçeyi yöneten şirket. Bu bütçeyi yönetirken İzmir'de yol, asfalt, kaldırım, kavşak düzenlemesi yapması gerekiyor. Birçok noktada altyapıyla ilgili yatırımlar yapmasını bekliyoruz. İzmir özellikle altyapı, ulaşım ve trafik noktasında son yılların en kötü dönemini yaşıyor. İzmir zaten yavaş şehir haline geldi. İzmir trafikte, sanayide, ticarette yavaş şehir oldu. Bunların sorumluları İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yetkilileri. Bu şirketin genel müdürü bu bahsettiğim hususlarla alakalı faaliyetlerle çalışması gerekirken adeta Tunç Soyer'in reklam müdürü gibi bakkal bakkal gezip, insanların videosunu yayınlamakla meşgul. Bugüne kadar biz hiçbir bürokrat hakkında konuşmadık ama İZBETON Genel Müdürü'nün bürokrat olmadığını, siyasi olduğunu düşündüğüm için bu yorumu yapıyorum. İZBETON'a vermiş olduğunuz ihaleyi doğru yaparsanız bu 60 milyona zaten ihtiyaç duyulmaz. Biz elbette kar yapmasını beklemiyoruz ama iflas etmesini de istemiyoruz" dedi.

CHP’li belediyeler dahi şikayetçi



İZBETON’na ilişkin Sayıştay Raporu'na değinen Hızal, "2019'da İZBETON'la ilgili Sayıştay raporu var. Bu rapordaki belgeleri gördünüz. İki önemli şantiyesi var. Bergama ve Bayındır'da... Bunlar ne iş yapıyor? Asfalt üretiyor. Kapasitesinin çok altında asfalt üretimi yapıyor. Başka yerden asfalt alınıyor sonra zarar ediyor. Bu eleştirileri İzmirliler de yapıyor. Aynı yağmurlar ve taşkınlar sonrasında olduğu gibi... Bir İzmirli vatandaşımız genel başkanınız ve Tunç Başkan'ın yüzüne yollarla ilgili çok ciddi sorunlar var dedi. Bir CHP'li belediye başkanı biz yolları yapacağız Büyükşehir'e faturasını göndereceğiz dedi. Yine bir başka CHP'li belediye başkanı, mecliste övgüler yağdıran belediye başkanı basına kapalı toplantıda eleştiriler yöneltiyor. O toplantının da neden yapıldığını anlamadık, Cumhur İttifakı belediyeleri yok. Demek ki burada bir problem var. Bırakın Cumhur İttifakı belediyelerini, CHP'li belediyeler dahi şikayetçi. İZBETON'un neler yapmadığını göreceksiniz. Bir reklam müdürü gibi eline kamera, telefon alıp vatandaşa bunları yaptıracaksınız. Eğer ihalenizi doğru yaparsanız, zamanında yaptığınız ihalelerin ödemesini yaparsanız, bekletmezseniz, oradan bir kamu zararı çıkmaz ise İZBETON'un 60 milyon krediye ihtiyacı olmaz. Ama yapmazsanız 260 milyonluk kredi de kar etmez ve İZBETON iflas eder" şeklinde konuştu.



Polemik yapmak için gündeme getiriliyor



Hızal’ın eleştirilerine yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç ise "Oy birliğiyle karar verilmişti ama her mecliste İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız siyaseten, polemik yapma amacıyla gündeme getirildi diye düşünüyorum. İZBETON gayet güzel çalışan bir belediye iştiraki. Genel müdürü de son derece iyi çalışan arkadaşımız. Sayıştay raporuyla ilgili bugüne kadar herhangi tespit çıkarılmış bir zimmet yok. Şirket olarak resmi faaliyetlerini yapılması gerektiği gibi sürdürüyorlar. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları için bir gönüllü ordusu olarak çalışıyoruz. İZBETON genel müdürünün de yardım ettiği bir konu var. Kurumundaki görev ile bunun karıştırılmaması lazım. Bu 60 milyonluk borçlanma kararı geçen sene alınmış ama kredi alınmadığı için düştüğünden yeni dönemde yatırım amacıyla istenmiş bir karar. Biz İzmir'in her yerine çalışıyoruz. Söz verdiğimiz gibi arka mahallelere de çalışıyoruz. Anketlerde Büyükşehir Belediye Başkanımızın oyları sürekli artıyor. Sosyal medyada yapılan yorumların kurgu olduğuna inanıyorum. Samimi eleştiriler dikkate alınarak gerekli hizmetler yapılıyor" dedi.

Hızal'dan bürolarda pazarlık iddiası



Tekrar söz alan AK Partili Hızal bir kez daha söz aldı ve eleştirilerini daha sert bir şekilde dile getirdi. Gerekli yatırımlar yapılmaması ve bütçenin iyi yönetilmemesi halinde ortaya çıkacak tabloya değinen Hızal, "Sonra gidilip bazı bürolarda İZBETON'un alacakları için pazarlıklar yaparsınız" diye konuştu. Özuslu araya girerek, "İddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükelleftir" dedi. AK Partili meclis üyeleri, "Bunu kendi arkadaşlarınıza da söyleyin" çıkışında bulundu. Özuslu bu kez, "Ben bu lafı ortaya söylüyorum; iddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Özellikle kişisel itham söz konusu olduğunda..." ifadelerini kullandı.

Kaya'nın bir siyasi demecini gösterin!



İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın siyasi bir tavır takınmadığını belirten Özuslu sözlerine devam etti ve "Yarın bir gün Özgür Hızal bir yerde görev alsa siyasi kimliğini bırakacak mı? Heval Savaş Kaya'nın bir siyasi demecini gösterin! Daha önce siyaset yaparken bir tane sosyal medya paylaşımını gösteremezsiniz. O çok güzel bir yardımlaşma kampanyasıydı. İzmir'deki bir iş adamı 10 tane defter gönderdi. Benim ismimi zikr etmeyeceksiniz, ben bu 10 defteri kapattım dedi. İnsanın içi parçalanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla neredeyse nüfusun 4'te 1'ine yarım paketleri gönderdi. Bir elin vermediğini diğer el görmeyecek mantığının tam işlediği bir kampanyaydı. Büyük toplumsal dayanışmayı bozmamak lazım" dedi.

Boztepe’den Sandal’a öz evlat çıkışı



Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal ise "Özgür Bey konuşmasında sanki belediye başkanlarıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız arasında arasında bir sıkıntı varmış gibi gösterdi. Biz ilçe belediye başkanları olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın arkasındayız" açıklamasında bulundu. Belediye Başkanı Sandal, Büyükşehir'in ilçesine yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verirken araya giren AK Partili Boztepe, "Sen öz evlatsın! Üvey evlatlar var bir de hiç evlat olmayanlar var" çıkışında bulundu. Başkan Sandal, "Bunları çarptımanın bir anlamı yok. Oy birliğiyle alınan karar hakkında böyle konuşmanın anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Özgür bey beyanlarının tutanaklardan çıkarılmasını isteyebilir



CHP Grup Sözcüsü Kökkılınç, İZBETON Genel Müdürü Kaya'nın kişilik haklarına saldırı olduğunu ifade etti ve "Genel müdürümüz de hukukçu. Yarın bir gün belki haklarını kullanmak isteyebilir. Özgür Bey uygun görürse belki beyanlarının tutanaklardan çıkarılmasını isteyebilir" açıklamasına imza attı.

AK Partili sıralardan, "Sıkıntı yok, açsın davayı" sesleri yükseldi.

“Kürsüden söylediğim her sözün arkasındayım”



AK Partili Hızal, "Ben bu kürsüden söylediğim her sözün arkasındayım. Söylediğim her şeyin altını bir kez daha çiziyorum. Benim kişisel haklara saldırım yok. Öyle olduğunu düşünüyorlarsa yargı mercilerine giderler, dava açarlar. Biz bugüne kadar bir söylenti, dedikodu üzerinden yorum yapmadık. Sizin beğenmediğiniz bu Sayıştay raporlarıyla milletvekilleriniz geziyor. İcra takipleri raporda var. Bu görüşmeler hukuk bürolarında yapılır. Bunları kim yapar, yetkililer yapar. Bunu isteyerek ödemediğiniz takdirde o icra takibini yüzde 40 tazminatla, faizle, vekalet ücretiyle ödersiniz. Biz kamu zararının ortaya çıkmamasını istiyoruz" diye konuştu.

İZBETON mecliste sunum yapabilir



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, gerektiği takdirde İZBETON'un mecliste sunum yapabileceğini söyledi. MHP'li Şahin, "Bürokratlarımız bizim için çok değerli. Ama muhalefetten dolayı eleştiri hakkımız var. Genel iktidarda 20 yıldır AK Parti var, İzmir'de uzun yıllardır CHP iktidardır. Bunları yok sayamayız" dedi. İZBETON'da geçmiş yıllarda görev aldığını belirten İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç de "İZBETON gücünü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alan bir kurum. Bence her noktada çalışmasını yürütmekte. İZBETON'unumuz 30 ilçede hangi noktalarda ne çalışma yapıyorsa mecliste bir sunum yaparsa güzel olur" ifadelerini kullandı. Kredi talebi oybirliğiyle kabul edildi.