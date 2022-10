İzmir meclisinde plan tartışması, Başkan Soyer’den bakanlığa plan çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi’nde yıkılan Buca Cezaevi alanı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ardından büyükşehir belediyesinin de plan yapması tartışmalara neden oldu.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi ekim ayı olağan toplantısı üçüncü birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde İZBB Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Oturumda geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yıkılan Buca Cezaevi için hazırladığı yeni planı askıya çıkarmasının ardından İZBB’nin de alan ilgili bir plan yapması tartışmalara neden oldu. Mecliste İZBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Buca Cezaeviyle ilgili hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri karara tepki göstererek alanda İZBB’nin plan yapma yetkisinin olmadığını öne sürdü. CHP’li üyeler ise alanla ilgili İZBB’nin plan yapabileceğini belirtirken Başkan Soyer de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı plandan vazgeçmesini istedi.



AK Parti’den yetki tecavüzü çıkışı

Yıkılan Buca Cezaevi alanın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkisinde olduğunu ve İZBB’nin alanla ilgili planlama yapamayacağını belirten AK Partili Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil, “Bu bir yetki tecavüzüdür. Verilecek karar hukuken yok hükmündedir” dedi.



“Bakanlık yapınca mı aklınıza geldi?”

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ise “Eski buca cezaevi bölgesinin planlanması. İzmir’de planlanacak yer kalmadı da, bakanlık plan yapınca mı Buca Cezaevi’nin olduğu yere plan yapmak aklınıza geldi? İzmir’in bütün planlama sorunlarını çözdünüz de sıra Buca’ya mı geldi? Bırakın efendim bu işleri” diye konuştu.





“Bu bir inatlaşmadır”

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da “İZBB tarihinde hepimizi derinden üzen bir hukuk garabetine imza atmak üzeresiniz. Bu planın İZBB tarafından yapılması mümkün değildir. 2020 yılında burası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilmiş. İZBB 150 yıllık bir belediye. İZBB’nin zarar görmesini asla istemeyiz. Bu alan İZBB yetkisinde değil. Böyle bir karar mahkemeden döner. Bu bir devletle inatlaşmadır. Bu karar bu meclisin ve belediyenin itibariyle bu meclisten çıkmamalı. Bu karar hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı.





“Plan yapma yetkisi var”

AK Partili ve MHP’li isimlerin eleştirilerine yanıt veren CHP Grup Başkan Vekili Murta Aydın, “Bakanlık; riskli alan ve rezerv alanı ile riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür ve ölçekteki planı resen yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya yetkilidir. Peki, belediyenin plan yapma yetkisi kalkıyor mu? Nazım imar planlarını 1/5000 ve uygulama imar planlarını 1/1000 yapma yetkisi belediyelere aittir. Büyükşehir Belediyesi’nin, kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırma yetkisi bulunuyor. Belediyeler; teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak yetkisine haizdir. Bütün bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde; rezerv yapı alanı içerisindeki bir yer bakımından belediyenin de plan yapma yetkisi bulunduğu kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.





Bakanlık plandan vazgeçsin

Başkan Tunç Soyer de konuyla ilgili “Buca Cezaevi’nin oradan kaldırılmasıyla ilgili irade koyan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu, İzmir için çok kıymetli bir adım olmuştur. Daha beter bir kentsel tasarım konulmasına asla izin vermeyiz. Burası Buca’nın; İzmirlinin malıdır. Burada hepimizin hakkı vardır. Orayı gözümüz gibi korumak boynumuzun borcudur. Hukuktan önce, hukukun da temeli olan kamu vicdanıyla hareket ediyoruz. Kamu vicdanı burayı yeşil alan olarak kazandırmak gerektiğini söylüyor. Hiçbir kamu vicdanı, vatandaş ‘Burada yeşil alan olmasın’ diyemez. Gördük fotoğrafları, sıkışmış; beton beton… Bir tek orada boş bir alan var. Boynumuzun borcudur gelecek nesillere park yapmak. Bakanlığa naçizane tavsiyem bu plandan vazgeçsinler. Eminim ki herkes yarından itibaren itiraz sesini yükseltecektir. O yüzden plandan vazgeçsinler ve orayı Buca’ya yeşil alan olarak hediye etsinler” dedi.



Meclisten geçti

Görüşmelerin ardından Başkan Soyer, gündem maddesini oyladı. Yapılan oylama sonucunda AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin “Ret” CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin “Evet” oylarıyla mecliste Buca Cezaevi alanıyla ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.