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İzmir Menderes Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı!

İzmir'in Menderes ilçesinde, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi

İzmir Menderes Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı!
04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:50

İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Menderes Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırdıkları ileri sürülen 28 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında belediye çalışanlarının da olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürüldü. Operasyonun sürdüğü bildirildi.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Menderes Belediyesi ile ilgili haberlere ilişkin kamuoyunun bilgisine:

04.07.2022 tarihinde Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan ,bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şuan da görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Bu münasebet ile konuyla ilgili sürecin yasal takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #Menderes Belediyesi #gözaltı #operasyon
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