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İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu! 16'sı asker 30 kişi hakkında gözaltı kararı!

İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu! 16'sı asker 30 kişi hakkında gözaltı kararı!
20 Aralık 2022 Salı 09:04

İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Türk Silahlı Kuvveleri (TSK) ve sivil unsur yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 4’ü Üsteğmen, 11’i Astsubay ve 1'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, itirafçı ifadelerinin yanı sıra ankesörlü/sabit hatlardan ya da kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu, ayrıca askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı belirlenen TKS mensubu ve sivil yapılanmasına yönelik 30 kişi hakkında önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı. Yapılan soruşturma sonucunda 5'i Kara Kuvvetleri, 4’ü Hava Kuvvetleri, 1’i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 6’sı Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 10’u muvazzaf olmak üzere 16 asker ve 14’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir ve 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 4’ü Üsteğmen, 11’i Astsubay ve 1'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

17 GÖZALTI

İzmir merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sivil unsur yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 17'si gözaltına alındı. Ekipler, diğer şüphelileri gözaltına almak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fetö #operasyon #haber
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