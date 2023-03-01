İzmir merkezli 3 ilde tefeci operasyonu: 9 gözaltı

İzmir başta olmak 3 ilde tefecilik yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve gazeteler üzerinden 'emekliye kredi çıkartılır' ilanları vererek tefecilik yaptıkları belirlenenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde suç örgütü üyelerinin ulaştıkları çoğunlukla emekli çok sayıda kişiye yüksek faizli para verip, ödeyemeyenlerden tehdit ve baskıyla muvafakatname alıp zorla senet imzalattıkları belirlendi. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından suç çetesine yönelik bugün operasyon düzenledi.

Mağdurlardan tefecilik ve baskı yoluyla 5 milyon lira topladıkları belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için İzmir'in Bornova, Buca, Konak, Karabağlar ilçeleri ile Kütahya ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda suç örgütü üyesi 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda borçluların isimlerinin bulunduğu çok sayıda ajanda, not defteri ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.