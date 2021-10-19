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İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında
19 Ekim 2021 Salı 08:28

İzmir Cumhuriyet Başsavcılğı'nın,  FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı veri paylaşımı sonucunda, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı tespit edilen, örgütsel  irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibat kurduğu saptanan ve daha önce gözaltına alınan itirafçıların ifadesi doğrultusunda 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün TSK yapılanmasında yer alan şüphelilerin 3'ü Deniz Kuvvetleri, 15'i Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik ve 16'sı da Jandarma Genel Komutanlığı'ndan olduğu öğrenildi. Ayrıca, şüphelilerin 1'i Albay, 1'i Binbaşı,  1'i Yüzbaşı, 3'ü Üsteğmen, 1'i Teğmen, 30'u Astsubay ve  11'inin ise Uzman Çavuş rütbesinde olduğu bildirildi. Öte yandan, 158 şüpheliden 110'nun darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi öğrenildi. Bu kapsamda, İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere saat 01.00 sıralarında baskın yaptı.

22'NCİ OPERASYON


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü sabit hat veri havuzunu kullanarak, 19/11/2019 tarihinden bugüne kadar 21 ayrı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 bin 173'ü muvazzaf, 603'ü muvazzaf olmayan asker ve 434'ü darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 3 bin 180 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı verdi. 3 bin 180 şüpheliden gözaltına alınan bin 399'unun şüpheli tutuklanırken,  434 şüphelinin ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiği gerekçesiyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı bildirildi. Ankesörlü/ kontörlü sabit hat veri havuzunu kullanımı kapsamında, bugün gerçekleştirilen İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyonun 22'nci operasyon olduğu öğrenildi.


97 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 41 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 158 şüpheliden 97'si gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Öte yandan, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir fetö #fetö operasyonu
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