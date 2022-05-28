İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 24 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 şüpheliden 24'ü tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 29'u muvazzaf 37 asker, 23'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 60 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

56 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Geçen 24 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i yarbay, 3'ü binbaşı, 8'i üsteğmen, 3'ü teğmen, 14'ü astsubay ve 8'i uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 56'sı yakalandı.

24 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i hakkındaki gözaltı kararı mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edilirken 16 şüpheli de faydalı itirafçılık kapsamında kolluk birimleri tarafından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 24'ü tutuklanırken 15 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yurt dışında oldukları belirlenen 4 şüphelinin yakalanarak yurda getirilmesi ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.