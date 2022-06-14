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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı!

İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması kapsamında askerlerden sorumlu mahrem imamlara yönelik olduğu öğrenildi

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı!
14 Haziran 2022 Salı 08:55

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet gösteren 'mahrem imamlara' yönelik soruşturma başlattı. Yapılan  araştırma ve itirafçı beyanlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda yürütülen soruşturmada;  FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat kullandıkları belirlenen, örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları, askeri okulları kazanan öğrencilerle okul ve askerlik mesleği sürecinde ilgilendikleri tespit edilen ve Bank Asya'da hesapları bulunan 12 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

 

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu ve özel sektörde farklı meslek ve iş kollarında faaliyet gösteren 12 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 7 ilde eşzamanlı operasyon başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fetö #fetö operasyonu #gözaltı
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