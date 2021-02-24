İzmir merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İzmir merkezli 47 ilde FETO operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi

Alınan bilgiye göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ operasyonu düzenledi. Açıklamaya göre ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' olarak bilinen örgüt üyeleri ile görüşen 148 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 47 ilde düzenlenen operasyonlarda 148 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerden 103'ünün muvazzaf olmak üzere 134'ünün asker olduğu, 14'ünün de askeri okuldan ilişkisi kesilmiş öğrenciler olduğu bildirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'ORTAK VERİ PAYLAŞIMI' YÖNTEMİ KULLANILDI

Polis ve jandarma ekiplerince koordineli olarak eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonun, FETÖ ile mücadelede uygulanan yeni yöntem ile gerçekleştirildiği bildirildi. Buna göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütünün TSK içerisine sızdırdığı mensuplarının deşifre edilmesi amacıyla kuvvet komutanlıkları ile 'Ortak Veri Paylaşımı'na dayalı çalışma yaptı.

Ortak veri paylaşımında, kuvvet komutanlıklarında, haklarında terör örgütü ile bağlantılı olduğuna dair şüphe bulunan askeri personelin ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatları ile itirafçı ifadelerinde bulunan bilgiler ve diğer deliller temin edildi. Elde edilen bilgi ve belgeler, askeri yetkililer ile düzenlenen toplantılarda masaya yatırıldı. Terör örgütü mensubu olduğuna dair kaydı bulunmayan ancak haklarında adli soruşturmaya yeterli delil elde edilen şüpheliler hakkına gözaltı kararı verildi. Veriler, ayrıca idari işlem yapılması için kuvvet komutanlıkları ile paylaşıldı.

YENİ YÖNTEM İLE 618'İ MUVAZZAF 652 ASKER HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni yöntem ile 13/10/2020 ile 19/01/2021 tarihleri aralığında 3 ayrı operasyon gerçekleştirdiği, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup 618’i muvazzaf 652 asker hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilen 2432 delil dosyasının incelenmesi sonucunda, 623 personelin ihraç olduğu belirtildi.

Elde edilen delillerin kuvvet komutanlıklarınca incelenmesine devam edildiği de öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcığı'nın uyguladığı yeni yöntem ile adli ve idari işlemler için ortak veri paylaşımına dayalı koordinasyonda; Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'yla birlikte devam ettiği ve silahlı kuvvetler içerisinde bulunan terör örgütü ile bağlantılı şüphelilerin deşifre edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.