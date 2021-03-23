HASTANEYE KALDIRILDI
HASTANEYE KALDIRILDI
0
DİŞ SIKMA ORANI ARTTI
DİŞ SIKMA ORANI ARTTI
0
SEL, EVİ SÜRÜKLEDİ!
SEL, EVİ SÜRÜKLEDİ!
0
SİRKTE KORKUTAN ANLAR!
SİRKTE KORKUTAN ANLAR!
0

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli ve KKTC' de de olmak üzere 53 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

23 Mart 2021 Salı 09:02

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli ve KKTC' de de  olmak üzere 53 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt üyesi şüphelilerin, FETÖ'nün üst düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamlar ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlar ile iletişime geçtikleri tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri, bu amaç doğrultusunda kısa görüşmeler yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimat doğrultusunda hakkında gözaltı kararı verilen 184 şüpheliden 150'sinin polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, diğer şüphelilerin yakalanıp gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

OPERASYON DETAYLARI BELLİ OLDU


Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de olmak üzere 53 ilde eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 2’si Albay, 7’si Binbaşı, 10’u Yüzbaşı, 22’si Üsteğmen, 2’si Teğmen, 95’i Astsubay, 8’i Uzman Çavuş rütbesinde oldğu belirtilirken, şüphelilerin 39'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97’si Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6’sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4’ü Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup olduğu öğrenildi. Ayrıca, 123’ü muvazzaf olmak üzere 146 asker olduğu belirtildi. Öte yandan, darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen 38 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildiği, operasyon kapsamında şu ana kadar 150 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fetö #fetö operasyonu #kktc
Önceki Haber
Köpeğe işkence görüntüsü tepki çekti
Sonraki Haber
Yaşlı çift evlerinde öldürülmüş olarak bulundu!
“Su” için ortak akılla çalıştılar
“Su” için ortak akılla çalıştılar
0
İzmir'de zabıtaya saldırı: 3 yaralı
İzmir'de zabıtaya saldırı: 3 yaralı
0
4 yaşındaki çocuğa icraya Büyükşehir'den açıklama
4 yaşındaki çocuğa icraya Büyükşehir'den açıklama
0
İzmirli işletmecilere yüzde 15’e varan elektrik indirimi
İzmirli işletmecilere yüzde 15’e varan elektrik indirimi
0
Ev fiyatına kiralık yazlık!
Ev fiyatına kiralık yazlık!
0
Buca'nın genç bilim insanlarından büyük başarı
Buca'nın genç bilim insanlarından büyük başarı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.