İzmir merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli ve KKTC' de de olmak üzere 53 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli ve KKTC' de de olmak üzere 53 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt üyesi şüphelilerin, FETÖ'nün üst düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamlar ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlar ile iletişime geçtikleri tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri, bu amaç doğrultusunda kısa görüşmeler yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimat doğrultusunda hakkında gözaltı kararı verilen 184 şüpheliden 150'sinin polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, diğer şüphelilerin yakalanıp gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

OPERASYON DETAYLARI BELLİ OLDU



Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de olmak üzere 53 ilde eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 2’si Albay, 7’si Binbaşı, 10’u Yüzbaşı, 22’si Üsteğmen, 2’si Teğmen, 95’i Astsubay, 8’i Uzman Çavuş rütbesinde oldğu belirtilirken, şüphelilerin 39'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97’si Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6’sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4’ü Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup olduğu öğrenildi. Ayrıca, 123’ü muvazzaf olmak üzere 146 asker olduğu belirtildi. Öte yandan, darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen 38 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildiği, operasyon kapsamında şu ana kadar 150 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.