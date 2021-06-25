İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 58 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 35 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 113'e yükselirken, firari durumdaki 19 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si itirafçı oldukları gerekçesiyle serbest bırakılırken, operasyon kapsamında tutuklananların sayısı ise 58'e yükseldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile FETÖ imamları ile irtibatlı olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 132 şüpheliye yönelik, önceki gün saat 01.00 sıralarında operasyon düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ imamları ile irtibatlı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonlarda 98'i ilk etapta 15'i ise daha sonra olmak üzere toplam 113 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si hakkındaki gözaltı kararı mükerrer soruşturma nedeniyle, 1'inin hakkındaki gözaltı kararı başka şube tarafından gözaltına alınması nedeniyle, 2'si hakkındaki gözaltı kararı ise delil durumları nedeniyle iptal edildi. 27 kişi ise itirafçı oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldı. Gözaltında kalan 81 kişiden 17'si önceki gün sevk edildikleri İzmir Adliyesi'nde, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şüphelilerden 63'ü ise dün adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan 41'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 58'e ulaştı.

Gözaltındaki 1 kişinin işlemlerinin devam ettiği, firardaki 19 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.