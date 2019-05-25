İzmir merkezli operasyon: 22 gözaltı

İzmir ve Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

İzmir merkezli operasyon: 22 gözaltı
25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:44

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akalan, Çambel ve Sütçüler mahallelerindeki uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 3 iş yeri, bir depo ve 10 eve düzenlediği operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 7 şarjör, 2 parçalanmış tabancaya ait parça, 59 av tüfeği fişeği, 34 mermi, uyuşturucu içme aparatları, 20 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 17 kök Hint keneviri, 1 gram kenevir tohumu, 40 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 dizüstü bilgisayar ve 1 harici bellek ele geçirildi.

Şüphelilerden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 16 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi. 

Önceki Haber
Kemalpaşa'da servis aracı devrildi: 7 yaralı
Sonraki Haber
Buca, çiçek bahçesi olacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.