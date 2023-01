İzmir merkezli 'Sahte engelli raporu' operasyonunda 21 tutuklama 

İzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu hazırladığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 51 şüpheliden 21'i tutuklanırken, 8'i savcılık ifadesinin ardından 22'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. tutuklular arasında doktor olmadığı öğrenildi

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu hazırladığı belirlenen suç örgütüne yönelik harekete geçti. İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 32'sinin organizatör, 13'ünün 'joker' olarak adlandırılan sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine geçen çeşitli hastalıkları bulunan kişi, 1'inin doktor, 6'sının memur, 28'inin hastane çalışanı, 51'inin aracı ve 249'unun ise sahte rapor sahibi olduğu belirtildi.

KAMU 10 MİLYON LİRA ZARAR UĞRATILMIŞ

Uzun süredir ekiplerin takip ettiği bildirilen şüphelilerin, kamu hastaneleri ve bazı özel hastanelerde kullanılan kayıt sisteminden, sahte hastalık tanısı oluşturma, ilaç muafiyet raporu yazma gibi usulsüzlükler yaptıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin rapor alabilmek için gerekli tetkiklere, sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine çeşitli hastalıkları bulunan 'joker' adını verdikleri kişileri soktukları tespit edildi. Bu şekilde 249 kişiye 25 bin ile 80 bin TL arasında değişen rakamlarla 'sahte engelli' raporu çıkartıldığı belirtildi. İlk belirlemelere göre 380 şüphelinin 'nitelikli dolandırıcılık', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyip kamuyu yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

TÜM AŞAMALAR TAKİP EDİLMİŞ

Şüphelilerin, sağlık kuruluna görünecek kişileri, rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirdikleri, böylece usulsüz rapor almalarını sağlayıp, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz ulaşım kartı gibi engelli vatandaşlara tanınan birçok hizmet ve avantajdan yararlanmasını sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları saptandı. Ayrıca rapor alma sürecinin tüm aşamalarının şebeke üyeleri tarafından takip edildiği, rapor alacak kişilere muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için zeytin gibi besin maddelerinin yedirildiği ortaya çıktı. Operasyonda 380 şüpheliye adli işlem yapılırken, haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 51'i gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 3 tabanca, 310 mermi, 49 bin 700 lira nakit, içinde birçok notun bulunduğu 6 ajanda, başkalarına ait çok sayıda hesap dekontları, çeşitli isimlere düzenlenmiş 27 sahte sağlık kurulu raporları, 105 sentetik ecza hap, çok sayıda muayene kağıdı ve dijital materyal ele geçirildi.

GÖSTERMELİK DANIŞMANLIK ŞİRKETİ

Üç farklı şekilde vatandaşlara ulaştıkları ve sahte engeli raporu aldırdıkları ortaya çıkan şüphelilerin sigorta üzerine danışmanlık şirketi açtıkları ve burada göstermelik hizmet verdikleri, danışmanlık için gelenlere de sahte engelli raporu alabileceklerini söyleyip sistemi anlattıkları belirtildi. Ayrıca şüphelilerin, hastanelerin engelli raporu alınan bölümlerinde ve hastane bahçelerinde zaman geçirip, rapor almaya gelen kişilere isterlerse engel oranını yükseltebileceklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin, daha önce sahte rapor verdikleri kişiler aracılığıyla da yeni kişilere ulaştıklarının altı çizildi.

51 ŞÜPHELİDEN 21'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 şüpheli, dün saat 11.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Y.Ö., H.C., B.O., N.A., N.T., F.O., İ.L. ve S.S. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Ş.Ö., İ.Ö., U.Ö., M.A., A.S., H.G., D.Ö., K.T., Ö.K., A.E., Ç.K., E.Ç., G.İ., H.Ş., H.T., M.Y., N.T., N.C., N.B., R.Ü. ve S.K. tutuklandı. Öte yandan, Y.T., M.K., M.A., T.K., A.A.İ., A.T., A.Ç., Ç.Ü., H.T., H.B.G., İ.M., İ.A., K.Ö.S., N.P., N.J., R.K., Ş.A., M.S., A.G., N.B., M.B. ve M.E. isimli 22 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.