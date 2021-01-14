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İzmir merkezli terör operasyonu: 48 gözaltı

12 ilde İzmir merkezli MLKP, TKP-ML, DSİH ve PKK terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli terör operasyonu: 48 gözaltı
14 Ocak 2021 Perşembe 09:48

12 ilde İzmir merkezli terör operasyonu düzenlendi. 34'ü MLKP, 8'i DSİH, 1'i TKP/ML ve 8'i PKK üyesi olduğu iddia edilen 51 kişi için eş zamanlı olarak şafak operasyonu yapıldı.

Düzenlenen operasyonda 51 kişiden 48'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ve Kerim Altınmakas'ın olduğunu da bildirildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin İzmir Büyükşehir Belediye çalışanı olduğu öğrenilirken, 2'sinin de avukat olduğu bilgisi verildi.

Operasyon kapsamında, MLKP terör örgütü ile irtibatlı olduğu ileri sürülen Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Merkezi, İzmir ve İstanbul il başkanlıkları binası ile İzmir Bayraklı ilçe bürosu, ETHA (Etkin Haber Ajansı) İstanbul il bürosu, BEKSAV (Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı) İstanbul il bürosunda aramalar yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 Bin TL paraya el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yapmış olduğu operasyonun, 1994 yılından bu yana faaliyet gösteren Marksist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) yapılan en büyük operasyon olduğu bildirildi.  Operasyonda MLKP üyesi olduğu öğrenilen ve örgütte faaliyet yürüttüğü ileri sürülen 34 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #terör operasyonu #terör #izmir
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