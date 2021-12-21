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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 141 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde, helikopter destekli 2 bin personelin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Balıkesir’de uyuşturucu satıcılarıyla çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün isminin verildiği operasyonda, 141 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 141 gözaltı
21 Aralık 2021 Salı 14:12

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Balıkesir ve Aydın’da uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Balıkesir’in Edremit ilçesinde uyuşturucu tacirleriyle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün isminin verildiği operasyona çeşitli şubelerden 450 ekip ve 2 bin personel katıldı. 2 polis helikopteri ve 8 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, toplam 160 adreste arama yapıldı. Operasyonda 141 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda farklı türlerde uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu #operasyonu
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