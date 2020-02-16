İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İzmir, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla yakalanan 28 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 14'ü ifade işlemlerinin ardından salıverildi. Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen 14 zanlıdan 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli dün İzmir, İstanbul ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, sunucuları yurt dışında bulunan yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site yöneticilerinin müşterilerini referans yöntemiyle buldukları, bahis oynamak isteyen müşterilerle anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden irtibat kurulduğu da belirlenmişti.