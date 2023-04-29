İzmir merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonunda 38 tutuklama 

İzmir merkezli 6 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen ve 'Kuzenler' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 42 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Nisan'da İzmir, İstanbul, Adana, Karaman, Kütahya ve Balıkesir'de belirlenen adreslere 'Kuzenler' adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Mertcan P. ve kuzeni Hakkı T.'nin de bulunduğu 42 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 60 pos cihazı, bilgisayar, telefon, suçta kullandıkları belirlenen çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Şüphelilerin işsiz, öğrenci ve ev kadını olan üçüncü kişilerden banka hesabı temin edip, paravan şirket kurdukları ileri sürüldü. Lüks rezidans kiralayan şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri geliri, paravan şirketler ve banka hesabını kullandıkları kişilerin hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürdükleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri paraları, Türkiye'de temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına da aktardıklarının anlaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin, yakınları üzerine kurdukları otomotiv firmasına lüks araç aldıkları, suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 550 milyon lira işlem hacminin tespit edildiği öğrenildi. Lüks hayat yaşadıkları belirlenen şüphelilerin banka hesapları ile 15 lüks araca el konulduğu da kaydedildi.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 38 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.