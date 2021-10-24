İzmir Metro A.Ş.'de imzalar atıldı: En düşük maaş 7 bin 553 lira

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Metro A.Ş. bünyesindeki 627 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. İmza töreninde Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin diğer şirketlerine göre ne yazık ki çok fazla hakkını alamamış çalışanlarına hak ettikleri ücreti vermenin gururunu yaşıyorum. Ne ben sizin patronunuzum ne de siz benim işçimsiniz. Biz yoldaşız” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro A.Ş. ile Demiryol İş Sendikası arasındaki 9’uncu dönem toplu iş sözleşmesi, Halkapınar İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle imzalandı. Metro ve tramvay işletmelerinde farklı iş kollarında 627 çalışanı kapsayan ve en düşük maaşın brüt 4 bin 856 TL’den, brüt 7 bin 553 TL’ye çıkarıldığı sözleşmenin imza törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Demiryol- İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, Türk İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev, İzmir Metro A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Raif Canbek ile sendika temsilcileri ve işçiler katıldı. Başkan Tunç Soyer, “Eşit işe eşit ücret”, “Halkçı Başkan”, “Büyük Başkan” sloganlarıyla ve “Güzel günler göreceğiz” sloganları ile karşılandı.

Eşit işe eşit ücretin en büyük adımını sizinle attık

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Bugün aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin diğer şirketlerine göre ne yazık ki çok fazla hakkını alamamış çalışanlarına, hak ettikleri ücreti vermenin gururunu yaşıyorum. Bu süreç çok uzun sürdü. Çok uykusuz geceler, çok gergin zamanlar geçirildi. Ama hepimiz biliyorduk ki sonunda kucaklaşacağız, sarılacağız. Bu zamana kadar eğitimde, sağlıkta birçok noktada yoktuk. Şimdi hepsi başlıyor. Eşit işe eşit ücret derken belki de en büyük adımı sizlerle attık. Hak ettiklerinizi vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Bu kadar işsiz varken bu kadar yüksek maaş verilir mi?’’ gibi söylemlerle karşılaştığını dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Onu işsiz bırakan düşünsün. Ona emeğinin karşılığını vermeyen düşünsün. Çok daha iyisini hak ediyorsunuz. Sendikaların tüm çalışanları bu süreçte bir çok fedakarlık yaptı. Birbirimizi anlamak için çok çalıştık. Ne ben sizin patronunuzum ne de siz benim işçimsiniz. Biz yoldaşız. Kat edeceğimiz çok yollar var. Daha güzel bir memleketi, daha güzel günleri göreceğiz. Bu yolları beraber yürüyerek kuracağız. İyi ki varsınız” diye konuştu.

İlk defa yüzümüz güldü

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral ise “Bu dönemde emekçiye verilen destek karşısında kazanan İzmir halkıdır. Bu sözleşmenin maddi ve idari kazançlar dışında farklı bir önemi var. Ülkemizde her geçen gün hukukun, adaletin, ekonomik anlamda çaresizlik içinde bulunduğumuz bu ortamda aidiyet duygumuz gelişti. Bu sözleşme ile birlikte yaşanan sevinçle birlikte tekrar hayal kurmanın mümkün olduğunu gördük. 627 arkadaşımız artık ülkesine, şehrine, kurumuna daha farklı bakacak. 8 dönemden sonra ilk defa çalışanların yüzünün güldüğü bir toplu sözleşme oldu” şeklinde konuştu.

En düşük maaş 7 bin 553 lira, en yüksek maaş 11 bin 302 lira

Metro ve Tramvay işletmelerinde, farklı iş kollarında görev yapan 627 çalışanı kapsayan sözleşmeye göre, en düşük personel maaşı brüt 4 bin 856 TL’den, brüt 7 bin 553 TL’ye çıkarıldı. En yüksek personel maaşı ise brüt 7 bin 845 TL’den, brüt 11 bin 302 TL’ye yükseldi. İş kollarına göre aylık brüt 110 ve 71 TL olan iş riski ücretleri, brüt 180 ve 130 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca tüm sendika üyelerine ilk kez bu sözleşmede, birinci yıl ilk altı ay için aylık brüt 150 TL, ikinci altı ay için aylık brüt 200 TL; ikinci yıl ilk altı ay için aylık brüt 250 TL, ikinci altı ay için ise aylık brüt 300 TL iş riski ücreti verilecek. Hesaplamalara, yol, yemek ve asgari geçim indirimi (AGİ) ayrıca dahil edilecek. Sözleşmenin ilk yılı için birinci altı ayın başında grup ücretlerine brüt 32 TL; ikinci altı ayın başında ise brüt 15 TL yevmiye artışı yapılacak. İlk kez aylık brüt bir yevmiye işe devam teşvik primi de verilecek. Bir başka ilk ise birleştirilmiş sosyal yardım olacak. Birinci yıl aylık net 200 TL, ikinci yıl aylık net 300 TL ödenecek. Yıllık izin hak edişleri üçer gün artırılırken; yine ilk kez bu sözleşme ile birlikte tüm çalışanlara banka promosyon ücreti olarak net 1500’er TL ödeme yapılacak.

En büyük destek eğitime

Sözleşmede en büyük artışlar eğitime destek için yapıldı. İlk kez yılda 1300 TL’lik anaokulu/kreş/engelli çocuk yardımı verilecek. 215 TL olan ilkokul yardımı brüt 1300 TL’ye; aynı tutardaki ortaokul yardımı brüt 1500 TL’ye; 430 TL’lik lise yardımı brüt 1750 TL’ye ve 645 TL’lik üniversite yardımı brüt 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca dışarıdan üniversite eğitimi gören her personele yine ilk kez brüt 1500 TL’lik eğitim desteği sağlanacak.