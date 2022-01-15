İzmir Metro A.Ş. personeline Halkın Bakkalı’ndan gıda çeki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “eşit işe eşit ücret” anlayışıyla imzalanan toplu sözleşmeyle yaklaşık 629 İzmir Metro A.Ş. personeline aylık 200 liralık gıda çeki uygulaması hayata geçti. Çalışanlar Halkın Bakkalı’ndan alışveriş yapmaya başladı. Şubat ayı itibariyle 300 liraya çıkartılacak gıda çekleriyle emekçinin bütçesine katkı sağlanırken, yılda 2 milyonun üzerinde alışverişle üreticiler de desteklenmiş olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” anlayışıyla hizmete açtığı Halkın Bakkalı, emekçilerin mutfak ekonomisine katkı sağlarken küçük üreticileri bir araya getiren kooperatifleri de güçlendiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Metro A.Ş. ile metro ve tramvay işletmelerinde örgütlü Demiryol-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamında yaklaşık 629 İzmir Metro A.Ş. personeline verilen aylık 200 liralık gıda çeki, kooperatif ürünlerinin bulunduğu Halkın Bakkalı’nda kullanılmaya başlandı. Şubat ayı itibariyle 300 liraya çıkartılacak gıda çekleriyle sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaşmayı sürdürecek personel, uygulamadan memnun.

“Tarladan evimize gelen taze ürünler...”

Halkın Bakkalı’ndan gıda çekiyle alışveriş yapan İzmir Metro A.Ş. çalışanı Güray Gete, “Gerçekten tarladan evimize gelen taze ürünlerle buluşuyoruz. Fiyatlar da uygun. Çok memnun kaldık. Bu hizmeti sağlayan belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

İpek Işık ise “Bizim için çok iyi bir hizmet oldu. İçeride hem organik hem kaliteli ürünler var. Şu anki şartlarda bu organik ürünleri bu kadar uygun fiyata bulmamız çok mümkün değil. Bu, bize belediyemizin sağladığı bir imkân. Tunç Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Aile bütçemize önemli bir destek”

Emre Özyıldız “Toplu iş sözleşmesiyle aldığımız gıda çeklerini burada çok güzel bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Buraya gelme zorunluluğumuz da yok, istersek internetten alabiliyoruz. Aile bütçemize çok önemli bir destek. Organik ürünlerin bu fiyatlara alınması gerçekten zor” ifadelerini kullandı.

Ferhat Çelik de “Tunç Başkanımıza, sendikamıza ve İzmir Metro A.Ş. yönetimine teşekkür ediyorum. Alım gücünün azaldığı bu dönemde bu uygulama bütçemize destek oluyor. Örneğin et alabiliriz. Artık et girmeyen evler var. Organik ürünlerden de alabiliriz” dedi.





Yılda 3 bin 500 lira



Uygulama kapsamında İzmir Metro A.Ş. çalışanları, İzmir’in çeşitli yerlerinde bulunan dokuz Halkın Bakkalı şubesinden yılda toplam 3 bin 500 lira tutarında alışveriş yapabilecek. Kooperatiflerin yaklaşık 400 ürününün satışa sunduğu Halkın Bakkalı, çalışanların sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaşmasını da sağlayacak.