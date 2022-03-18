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İzmir metro reklam alanlarını kiraya verecek

İzmir Metro A.Ş., metro istasyonlarında ve araçlarında reklam alanlarının ciro ortaklığı modeli ile kullanım hakkının verilmesi ve işletilmesi için ihale düzenleyecek.

İzmir metro reklam alanlarını kiraya verecek
18 Mart 2022 Cuma 09:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Metro A.Ş., ihale ile metro istasyonlarında bulunan reklam alanlarını kiraya verecek.

 

İhale kapsamında, metro araçlarına 1.456 adet dijital bilgi platformu temini, montajı, devreye alımı ve Fahrettin Altay - Evka3 metro hattındaki 17 istasyonda bulunan mevcut 989 adet reklam panosu ve yüklenicinin oluşturacağı yeni reklam panoları ile birlikte toplam 3.000 m² sabit reklam alanının 8 yıl süreyle ciro ortaklığı modeliyle kullanım hakkının verilmesi ve işletilmesi işi ihale edilecek.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.500 TL karşılığında satın alınabilir.

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