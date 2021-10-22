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İzmir metroda greve saatler kala anlaşma sağlandı

Günlük 600 bin İzmirlinin toplu ulaşımını sağlayan metro ve tramvayda TİS görüşmelerinde taraflar arasında anlaşma greve saatler kala sağlandı. Demiryol-İş Sendikası’nın 22 Ekim Cuma saat 05:00’da başlatacağını duyurduğu grev iptal edildi.

İzmir metroda greve saatler kala anlaşma sağlandı
22 Ekim 2021 Cuma 02:01

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işveren sendikası SODEM-SEN, İzmir Metro AŞ ve Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sona gelindi. 20 Nisan 2021 tarihinde başlayan 9. dönem TİS görüşmeleri 6 Temmuz 2021 tarihinde uyuşmazlıkla sonuçlananınca Demiryol-İş Sendikası, 22 Ekim tarihi itibarıyla greve gideceğini duyurmuştu. Greve saatler kalaya kadar süren görüşmelerin sonuncusunda taraflar anlaştı. Taraflar arasında yapılan son toplantı yaklaşık 10 saat sürdü.

“Çalışan arkadaşlarımızın yüzü güldü”

Greve 3 saat kala taraflar arasında sağlanan anlaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, “Metro A.Ş. 9. dönem toplu sözleşmemizi bu saat itibariyle imzalamış bulunmaktayız. Çalışan arkadaşlarımızın yüzünün güleceği bir anlaşma imzaladık. Büyükşehir Belediye Başkanının söylemiyle ‘Eşit işe eşit ücret’ istedik. Geldiğimiz noktada çalışan arkadaşlarımızın yüzü güldü. Bundan sonraki hedefimiz diğer sözleşmelerde daha iyi şartlarda, daha güzel sözleşmeler imzalamak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İzmirli mağdur olmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den anlaşma sonrası ilk açıklama:

Sosyal medya hesaplarında açıklama yapan Başkan Soyer, “Sevgili hemşehrilerim, İzmir Metro A.Ş. ve İzmir Tramvayı emekçilerimizle anlaştığımızı müjdelemekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın mağdur olmadığı, işçilerimizin emeklerinin karşılığını aldığı bir sonuca varmaktan çok memnunum” açıklamalarında bulundu.

Etiketler; #tramvay #metro #izmir #grev #izmir metro
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