İzmir-Midilli seferleri başladı

İzmir-Midilli seferlerini başladı. İZDENİZ bünyesinde hizmet veren İhsan Alyanak yolcu gemisi, İzmir Alsancak Limanı’ndan 50’ye yakın yolcusuyla hareket etti. Gemi pazar günü Midilli’den dönüşe geçecek.

HABER EKSPRES-İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz turizmine ivme kazandıracak İzmir-Midilli seferlerini başlattı. İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen seferlerin ilki bugün yapıldı. 50’ye yakın yolcusuyla İzmir Alsancak Limanı’ndan hareket eden İhsan Alyanak gemisini, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erşen ile İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz uğurladı. Yaz boyunca her hafta cuma günleri 09.30’da İzmir Alsancak Limanı’ndan kalkacak İhsan Alyanak gemisi, yaklaşık 2 saat 45 dakikalık yolculuk sonrası Midilli’ye varacak. Gemi, pazar günleri saat 17.30’da da Midilli’den İzmir’e hareket edecek.



Erşen: “Çok sevinçliyiz”

Pandemi sonrası deniz turizmine ivme kazandıracak ada seferlerine başlamak için gün saydıklarını belirten İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erşen, “Çok sevinçliyiz. İZDENİZ ailesi olarak iki senedir bugünü bekliyorduk. Başkanımız Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda bu seferleri düzenledik. İlk seferimizi yaptık, yaklaşık 50 yolcumuzla hareket ettik. Hayırlı olsun” dedi.



Yılmaz: “17 sene sonra ilk kez”

İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz ise, “Ülkemizin nüfus bakımından en kalabalık üçüncü şehri İzmir ile Yunanistan’ın üçüncü büyük adası Midilli arasında seferlerin ilkini bugün yapıyoruz. Oldukça önemli bir gün. İzmir’den 12 sefer yapmayı planladık. Gelen taleplere göre karşılıklı olarak İzmir-Midilli, Midilli-İzmir arasındaki sefer sayılarını artırabiliriz. 2005 yılından bugüne milli bayrakla kendimize ait bir yolcu gemisinin İzmir Limanı’ndan ilk hareketi bu. 17 sene sonra… Önemi bu yüzden artırıyor. Bu uygulama örnek olur, İzmir’e gelen gemi sayısı artar. Başkanımız Tunç Soyer’e seferin planlamasından son ana kadar desteği için teşekkür ediyorum. Ulaşım Dairesi Başkanlığımız, İZDOĞA şirketimiz ve TÜRSAB’ın desteklerine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.



Gidiş-dönüş bilet ücreti 85 Euro

Biletler, bilet.izdeniz.com.tr adresinden online olarak satışa sunuluyor. Ayrıca İzmir Alsancak Limanı’nda açılan İZDENİZ satış ofisinden de elden bilet alınabiliyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0501 535 3535 numaralı telefonu arayabilir ya da midilli@izdeniz.com.tr adresine elektronik posta atabilir. Midilli turlarından, yeşil pasaportu ve Schengen vizesi olan yurttaşlar yararlanıyor. Gidiş-dönüş bilet ücreti 85 Euro, tek yön bilet ücreti ise 50 Euro olarak belirlendi. 7-12 yaş grubu çocuklar için yüzde 50 indirim uygulanıyor. 0-6 yaş grubu çocuklar ise ücretsiz seyahat edebiliyor.