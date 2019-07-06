İzmir milletvekilinden doğa çağrısı

Çevre Komisyonu Üyesi ve Sözcüsü CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, tek kullanımlık plastik ürünlerin Türkiye’de yasaklanması konusunu TBMM gündemine taşıdı. Bakan, “Tek kullanımlık plastikler yasaklansın, yaşam 2 dakikada tükenmesin” dedi

Akdeniz’den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92,8’inde plastik saptanmıştır. Yani, Akdeniz Havzası’nda 4 metrekareye 1 plastik atık düşmektedir. Bu sorunun en büyük kısmını ise 2 dakika kullanılıp atılan tek kullanımlık plastikler oluşturmaktadır.

AB Konseyi, denizler ve kıyılarda en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını yasaklamaya yönelik bir düzenleme kabul etmiştir.

Buna göre; tabak, çatal, bıçak ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünler 2021 yılından itibaren yasaklanacaktır.

Yani plastik kulak pamukları, çatal-bıçak setleri, tabaklar, pipetler, içecek karıştırıcılar, balon çubukları ve gıda kapları AB ülkelerinde kullanılmayacaktır.

AB, plastik yasakları için hazırladığı yol haritasında, 2029 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin yüzde 90’ını toplamayı hedeflemiştir.

Bu hedefler doğrultusunda ise; bir yandan karbon emisyonundan kurtulacak, bir yandan 2030 yılına kadar 22 milyar Euro’ya denk gelecek çevre zararı önlenecek, diğer yandan ise tüketicilerin 6.5 milyar Euro tasarruf etmesi sağlanacaktır.

AB’nin bu düzenlemeyi kabul etmesi, başta denizlerimiz olmak üzere çevre kirliliğinin en temel sebeplerinden biri olan plastik kirliliğiyle mücadele için ilk adımdır.

Öte yandan söz konusu düzenleme, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanmıştır.

Tüm dünya ülkeleri hem doğayı hem de canlı cansız yaşamı tehdit eden plastik üretimini ve tüketimini azaltmaya yönelik politikaları benimsemeli ve uygulamalıdır.

Türkiye için, plastik atık ve poşetler konusunda atılan adımların yanında, plastik kirliliği için daha etkili ve kararlı adımlar atılması öncelikli olmalıdır.

AB’de yasaklanan tek kullanımlık plastikleri yasaklamak başta olmak üzere, tek kullanımlık plastik ürünlerin üretiminin ve tüketiminin azaltılması, doğada atık halde bulunan bu tek kullanımlık plastiklerin toplanması ve atık yönetimi için harekete geçilmelidir. Bu bağlamda;

1 – AB ülkelerinde yasaklanan tek kullanımlık plastiklerin ülkemizde de yasaklanması için yasal bir hazırlık yapılmakta mıdır ve/veya yapılacak mıdır?

2 – Plastik atıkla ve kirliliğiyle mücadele kapsamında; Bakanlığınız, başta denizlerimiz olmak üzere çevre kirliliğine neden olan ve canlı cansız yaşamı tehdit eden tek kullanımlık plastik ürünlerin üretiminin ve tüketiminin azaltılması, doğada atık halde bulunan bu tek kullanımlık plastiklerin toplanması ve atık yönetimi için hangi çalışmaları yürütmektedir?

3 – Tüm devletlerin ortak sorunu ve ortak mücadele alanı olan küresel iklim krizi, sürdürülebilir ekosistem, atıklar, denizler ve çevre kirliliği gibi konularda Türkiye olarak hangi uluslararası çalışmalara, işbirliklere, anlaşmalara ve/veya sözleşmelere dahil olduk ve/veya olacağız?