İzmir Mozerellası için ilk adım atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi manda yetiştiriciliğini canlandırmak için Selçuk'ta dokuz kadın üreticiye 28 manda hibe etti. Tunç Soyer, 'Hedefimiz manda sütünden katma değeri yüksek, İzmir'e özgü ve tüm dünyaya pazarlayacağımız İzmir mozerellası gibi ürünler üretmek' dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi 50 yıl önce yok olan manda yetiştiriciliğini Selçuk'ta yeniden canlandırmak için dokuz kadın üreticiye bugün 28 manda hibe etti. Manda hibe edilen dokuz kadın Büyükşehir'in verdiği bakım, besleme, barındırma ve sürü yönetimi eğitimlerini tamamlayarak manda almaya hak kazanmıştı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ekonomiye, sağlığa ve doğaya kattığı değerlere rağmen Türkiye'de toplam süt üretimi içinde manda sütünün payının çok az olduğunu söyledi. Soyer bu tabloyu İzmir'den başlayarak değiştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek şöyle konuştu: "Bugün dünya mutfaklarına İtalya'dan ulaşan mozerella peyniri manda sütünden yapılıyor. İtalya'ya giden mandalar ise bu coğrafyadan gitmiş. Biz kendi değerimize sahip çıkamazken başkaları bundan dünyaya pazarladıkları bir ürün yaratıyor. En büyük zenginliğiniz bu bereketli topraklar ve iklim, ancak biz bunları kullanmıyoruz. Aklımızı başımıza toplayarak üretmek, ürettiğimizi dünyaya satmak mecburiyetindeyiz. Manda besiciliğini de bu amaçla İzmir'den başlayarak yeniden yaygınlaştıracağız. Hedefimiz manda s&uum l;tünden, katma değeri yüksek, İzmir'e özgü ve tüm dünyaya pazarlayacağımız İzmir mozerellası gibi ürünler üretmek. Bunu üreticilerimizle birlikte başaracağız.

2021'de fuarda

Manda besicisi dokuz kadına teşekkür eden Soyer "Bize inandılar. Kooperatif kurdular. Biz de bu hayvanlardan elde ettikleri sütün damlasını ziyan etmeyeceğiz; hepsini alacağız. Selçuk Efes'te bir zafer yaşanacak. Bir başarı hikayesi yaşanacak ve bu başarı hikayesi Türkiye'ye örnek olacak" dedi. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise Selçuk Efes'i pilot bölge seçerek bu projeyi başlatan İzmir Büyükşehir Tunç Soyer'e teşekkür ederek, "2021 yılında Terra Madre Fuarı İzmir'de yapılacak. Biz de kadın üreticilerimizin ürettiği manda yoğurdu, manda kaymağı ve İzmir mozerellası ile orada olacağız" dedi.

Türkiye'ye örnek olacak

Bundan 50 yıl önce 2 milyon olan manda sayısının bugün çok azaldığını belirten Muş İli Damızlık Manda Yetiştiriciliği Birliği İkinci Başkanı Nejat Emre ise "Nesli tükenmekte olan Anadolu Mandası Başkanımız Tunç Soyer'in projesi ile gelişecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu anlamda Türkiye'ye örnektir" açıklamasını yaptı. Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selda Peynircioğlu, bu toprakların öz evladı olan yerel ırkları desteklediği ve başka bir tarımın mümkün olduğunu gösterdiği için Başkan Soyer'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından kurayla üreticilere bir erkek, 27 dişi Anadolu ırkı manda verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ardından tümü gebe olan mandalardan İzmir'de dünyaya gelen iki manda yavrusuna nazar boncuklu kolye taktı. Manda yavrularına Efes ve Artemis adı verildi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selda Peynircioğlu, Selçuk Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı da katıldı.

Başkanın öngörüsü

Bölgedeki yedinci kadın kooperatifi olan Selçuk Efes Kırsal Kalkınma Kooperatifi'nin başkanı Selda Peynircioğlu, Belevi bölgesinin geçmişinde manda yetiştiriciliği olduğunu söyledi. Peynircioğlu, "Yıllar öncesinde ithal hayvancılık başlayınca bölgede manda yetiştiriciliği unutulmuş. Tunç Başkan buraya geldiğinde sazlık ve leylekleri gördü, 'Burada manda var mıydı?' diye sordu. Onun bu ileri görüşlülüğü sayesinde böyle bir proje başladı. Şimdi bölgedeki diğer ilçelerde de talep arttı. Hatta projeyle bölge canlandı. Burada sazlıklar, kuşlar var. Zaman içinde burası üniversitelerin kuşlarla ilgili eğitim yapabilecekleri bir bölge haline gelecek" dedi. 28 damızlık manda geldiğini söyleyen Peynircioğlu, gelir gelmez ikisinin de arka arkaya doğum yapmasından çok mutlu olduklarını söyledi.

Geldiği yere bereket gelir

Projeyle manda yetiştiriciliğine başlayacak isimlerden Efes Selçuk Belevi Mahallesi'nde yaşayan Dursun Koyuncu, "Daha önceleri bu bölgede manda yetiştiriciliği varmış. Eskiler 'Mandanın geldiği yere sağlık, bereket gelir' derlerdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projesini duyunca çok mutlu olduk. Hayvancılık öldü. Çiftçi artık hayvan yetiştiremiyor. O nedenle projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Belevi'nde yaşayan ve manda yetiştiriciliği eğitimi alan Şerife Çıtak da "Tunç Başkan bu fikri geliştirmiş. Çok güzel bir proje. Köyümüzün geliri artacak. Burası manda için çok uygun bir bölge. Her şey hayalle başlar derler. Bu hayalin parçası olduğumuz için heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

Muhtar toplantıları sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Efes Selçuk ve Seferihisar muhtarlarıyla bir araya geldi. Tunç Soyer muhtarların taleplerini dinledi, bu ilçelerde yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgi verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez dışındaki ilçelerin muhtarlarıyla buluşmaya devam ediyor. Tunç Soyer bugün Efes Selçuk ve Seferihisar muhtarlarıyla bir araya geldi. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in ev sahipliğinde Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Soyer, manda yetiştiriciliğini bu coğrafyada yeniden canlandıracaklarını, kırsalda yaşayan vatandaşlara gelir kaynağı yaratacaklarını söyledi. Manda sütünü, manda sütünden üretilen ürünlerin hepsini satın alacaklarını belirten Soyer, "Üreticilerimiz ürettikçe kazanacak. Bu Türkiye'de giderek can çekişen tarım politikalarına karşı başka bir tarımın mümkün olduğunu göstermek için attığımız, küçük gibi görünse de değerli bir adım. Menemen ve Bergama'ya da taşıyacağımız bu proje Türkiye'ye örnek olacak" dedi.

Masal Evi'ni ziyaret etti

Soyer daha sonra Seferihisar'a geçti. Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde hizmete aldığı Masal Evi'ndeki çocukları ziyaret eden Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le makamında sohbet etti. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in ev sahipliğinde Teos Yazarlar Evi'nde Seferihisarlı muhtarlarla bir araya gelen Soyer, İzmir'de ilk defa Seferihisar'da başlattıkları İZTAŞIT uygulamasının Türkiye'de bir ilk olduğunu ve bu uygulamayı İzmir'in diğer ilçelerine de yayacaklarını belirtti. Soyer, Sığacık sahilinin yeniden düzenlenmesi için de talimat verdi. Her iki ilçede yapılan toplantıda da mezarlık duvarlarının yapılması, asfalt dökülmesi, kilit parke taşı döşenmesi, kanal ve derelerin ıslah edilmesi, halı sahaların ve oyun parklarının açılması talepleri öne çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu taleplere ilişkin hızlıca çalışma yürüteceklerini söyledi.