İzmir öncü kent seçildi

Kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve teşvik etmek için çeşitli girişimlerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in AB destekli “Haydi Türkiye Bisiklete” projesinde öncü kent seçildi.

15 ay sürecek projenin sonunda hazırlanan rapor, bisikletli ulaşıma yönelmek isteyen Türkiye’deki diğer belediyeler için de bir yol haritası oluşturacak.

Trafik yoğunluğuna çare bulmak, küresel iklim değişikliğinin etkisini azaltmak amacıyla çevreci ulaşım modellerine yönelen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için de önemli çalışmalar yürütüyor. Kente kazandırılan bisiklet yolları ve kiralık bisiklet sistemi “BİSİM”in devreye girmesi ile İzmir’de artan bisiklet kullanımı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in makam arabası yerine şehir içi ulaşımda bisikleti tercih ederek İzmirliler’i bisikletli ulaşıma teşvik etmesiyle de ivme kazandı.

Ulaşım Ana Planı kapsamında 2030 yılına kadar mevcut bisiklet yolunu 453 kilometreye çıkarmayı, kentin iç kısımlarına da bisikletle ulaşım imkanı sağlamayı, bisiklet istasyonlarının raylı sistem ağlarına ve aktarma merkezlerine erişimini artırmayı, bisiklet sayısını artırıp kiralama bedelini düşürmeyi planlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi “Haydi Türkiye Bisiklete” projesiyle de Türkiye’ye örnek olacak.

Sürdürülebilir kentsel gelişimi hayata geçirmek için ABD, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Türkiye’de çalışmalar yürütülen WRI (World Resorces) Sürdürülebilir Şehirler Ağı’nın Türkiye ayağında yürütülen projede İzmir, Eskişehir ve Lüleburgaz ile birlikte pilot il seçildi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Top lum Destek Programı II çerçevesinde fon alan ve bisikleti ulaşım aracı haline getirmek isteyen belediyelerin farkındalık kampanyalarına destek olmayı hedefleyen proje 2020 yılının Haziran ayında tamamlanacak.