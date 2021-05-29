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İzmir Operası Mavişehir’de yükseliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir’de yapımını sürdürdüğü İzmir Opera Binası’nın yüzde 40’ını tamamladı

İzmir Operası Mavişehir’de yükseliyor
29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi kültür sanat kenti İzmir’e yakışır bir opera binası kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 429 milyon liralık yatırımla 25 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ve projesi ulusal mimari yarışma ile belirlenen İzmir Opera Binası, mimari özellikleri ve teknik donanımıyla Avrupa’nın sayılı opera binalarından biri olacak. İzmir binlerce yıllık tarihinde sanatın her dalında kalıcı eserlerin üretildiği önemli bir kültür sanat şehri olduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kentimize uluslararası nitelikte bir opera binası kazandıracak olmanın gururunu taşıyoruz. Hedefimiz İzmir’i evrensel bir kültür sanat üretim merkezi haline getirmek. Sanatın farklı dallarındaki eserleri ve dünyanın farklı yerlerindeki sanatçıları İzmir’de buluşturmak, kentimizi ulusal ve uluslararası alanda görünür kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Neler yapıldı?


Avrupa’nın önemli sanat binalarından biri olacak İzmir Opera Binası’nda 4 blokta betonarme işleri tamamlandı. Mekanik tesisat işleri süren binanın bir bloğunda ise betonarme işleri devam ediyor.Opera binasındaki inşaat çalışmalarının yüzde 40’nın tamamlandığı, yıl boyunca betonarme imalatların yanı sıra çelik konstrüksiyon, elektrik ve mekanik, sahne mekaniği ve cephe işlerinin süreceği bildirildi. İzmir Opera Binası’nın 2023 yılı Şubat ayında kapılarını açması planlanıyor.

Mimarisi ile dikkat çekecek


Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait alanda yükselen opera binası, sahip olduğu mimari özellikleri ve teknik donanımıyla uluslararası alanda da ön plana çıkacak. İzmir, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin ardından Avrupa'nın en önemli sanat binalarından birine daha kavuşmuş olacak. Bu muhteşem yapıda 1435 seyirci kapasiteli ana salon ve sahneler, 437 seyirci kapasiteli küçük salon ve sahnesi, prova salonları, opera bölümü, bale bölümü, 350 seyirci kapasiteli avlu-açık performans alanı, atölyeler ve depolar, ana hizmet birimleri, idare bölümü, genel tesisler, teknik merkez ve 525 araç kapasitesine sahip otopark yer alacak. Tesis yaklaşık 73 bin 800 metrekarelik inşaat alanına sahip.

Etiketler; #izmir #izmir operası #mavişehir
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