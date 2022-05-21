İzmir Orman Müdürlüğü, 8 helikopter 4 uçakla orman yangınlara müdahale için hazır!

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2'si gece görüşlü 8 helikopter, 4 uçak ile güçlenen hava filosuyla yaz mevsiminin gelmesiyle olası orman yangınlarına yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, tüm ormanların 30 termal kamera ve 66 kule ile izlendiğini kaydetti

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla olası yaz yangınlarıyla mücadele etmek için eğitim, denetim ve tatbikat çalışmalarını sıklaştırdı. 2'si gece görüşlü 8 helikopter, 4 uçak ile güçlenen hava filosuyla teyakkuzda olan ekipler, tüm ormanları 30 termal kamera ve 66 kule ile izlemeyi sürdürüyor. Geçen yıl İzmir'de 262 orman yangını çıktığını, bu yangınlarda 829 hektar alanın zarar gördüğünü kaydeden İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Olası yangınların önüne geçmek için öncelikle mevcut ekiplerimizin işbaşı eğitimlerini yapıyoruz. 'Yangına nasıl müdahale edilir?', 'Güvenlik nasıl alınır?' gibi konularda eğitim veriyoruz. Teçhizatın yerinde ve çalışır durumda olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sayın bakanımızın da açıkladığı üzere hava filomuz güçlendi. İzmir'de 2'si gece görüşlü 8 tane helikopter, 4 uçak görev alacak ve ulusal düzeyde hizmet verecek. Herhangi bir yangın halinde hava araçları Türkiye'nin farklı bölgelerine gidecek" dedi.

'HER GÜN METEOROLOJİK VERİLER GELİYOR'

Bu yıl orman yangını gönüllüleri uygulamasının başladığını belirten Derince, "Vatandaşlarımızdan ciddi anlamda müracaat aldık. İzmir'de 7 bin orman gönüllüsü bizlere müracaat etti. Vatandaşlarımızın da eğitim almalarını sağladık. Arazözlerimiz ormanlarda en kritik noktalarda konuşlanmış vaziyette. Olası bir yangında en fazla 15 dakika içinde erişebilecek durumda hazırlar. Biz ormanlarımızı 30 termal kamera ve 66 kule ile gözetliyoruz. Termal kameralarımızda yapay zeka kullanılıyor. Bu kameralar herhangi bir duman gördüğünde bu dumanın nerede olduğunu, koordinatlarını bize veriyor ve en yakın orman arazözünü otomatik olarak bölgeye yönlendiriyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile ortak projemiz kapsamında her gün meteorolojik veriler geliyor. Riskli alanlar anlık olarak tespit ediliyor. Biz oralardaki gözetleme, devriye sistemimizi olası bir yangında en kısa sürede müdahale etmek üzere daha da yoğunlaştırıyoruz" diye konuştu.

​'1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN ORMANLARA GİRİŞ- ÇIKIŞ YASAKLANDI'

Geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşillendirildiğini anlatan Derince, "Bu alanlar söndürülür söndürülmez ilgili mühendis arkadaşlarımız tarafından gerekli teknik çalışmalar yapıldı. Hepsi şu anda ağaçlandırılmış vaziyette. Yanan alanlarda doğal gençleştirme şartları müsait ise saha boşaltıldıktan sonra buradaki çimlenme ortamı hazırlanıyor. Toprakta bulunan doğal tohumların çimlenmesi sağlanıyor. Bu durum mümkün değilse suni olarak gençleştirme işlemi yapılıyor. Her sene olduğu gibi vatandaşlarımız bu yıl da duyarlı olmalı. Özellikle rüzgarlı sıcak havalarda izmarit ve yanıcı maddeleri atmamalarını hatırlatıyoruz. Valilik kararı ile 1 Haziran tarihinden itibaren ormanlara giriş- çıkış yasaklandı. Bu dönem içerisinde piknikleri tespit ettiğimiz mesire alanlarında yapmalarını istirham ediyoruz" dedi.