İzmir Otogarı tam güvenli

İzmir'de yaşanan üzücü depremin ardından güvenli binaların önemi arttı. Özellikle ortak kullanıma açık olan yapıların güvenliği bir kat daha öne çıkıyor.

İzmir'i tüm Türkiye'ye bağlayan yapıların başında gelen İzotaş Otogar yönetimi de depremin ardından harekete geçti. Yapılan kontroller sonucunda en ufak bir yapısal bozukluk ve soruna rastlanmadı. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı ve yüzlerce çalışanın bulunduğu İzotaş İzmir Otogarı, alanında uzman bir ekip tarafından inşa edildi.

İzotaş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Niyazoğlu açıklamalarda bulundu. Niyazoğlu "Halkımızın ve çalışanlarımızın güvenliği açısından derhal binamızın kontrolü yaptırılmış ve en ufak bir yapısal bozukluk saptanmamıştır. Yaşanan büyük deprem bir anlamda binamız için gerçek bir test olmuştur. İzmir'imize tekrar geçmiş olsun diyor ve depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Yapıldığı yıllarda ülkemizin önde gelen inşaat mühendislerinden Danyal Kubin'in projelendirdiği ve yetkin uygulama kadrosu ile Obitaş'ın büyük özenle gerçekleştirdiği yapımızda emeği geçen herkesi şükranla andık. Kurucumuz Mehmet Niyazoğlu ve Mimarımız Merih Karaaslan'ı da üstün çabaları için rahmetle anıyoruz. Otogarımız Covid-19 nedeni ile tekrar öne çıkan otobüs taşımacılığı için günümüz koşullarına uygun yeniden tanzim ve revizyon çalışmaları içindedir. Yakında bu gelişmelerden de kamuoyunu bilgilendireceğiz."