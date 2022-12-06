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İzmir otogarında bir yolcunun çantasından kokain çıktı!

İzmir otogarında bir yolcunun çantasından kokain çıktı!
06 Aralık 2022 Salı 08:52

Bir ihbarı değerlendiren İzmir polisi, otogarda operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kilo 60 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ş.Ö. isimli şüphelinin İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne uyuşturucu madde getireceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, otogar çevresinde ve içerisinde önlem aldı. Otobüsten inen şüpheli Ş.Ö., ekipler tarafından tespit edildikten sonra yakalanarak gözaltına alındı. Ş.Ö.'ye ait çantada yapılan aramada ise 2 kilo 60 gram kokain maddesi ele geçirildi. Emniyete götürülen Ş.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #otogar #haber
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