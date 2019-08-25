İzmir Ovacık Festivali’nde buluştu

Çeşme Belediyesi 5. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali başladı. Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan gelen misafirlerin halk dansları gösterisi ile başlayan festivalin ilk gününde Çeşme’nin “En İyi Kavunu” seçildi. Festival kapsamında Halk ozanı Tolga Çandar’ın Ege Türküleri’ni seslendirdiği konserde Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, vatandaşlarla birlikte çökertme oynayarak, İzmir Marşı’nı söyledi.

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali Ovacık’ta gerçekleştirildi. Karakteristik bir tür olan Sakız Koyununu yaşatmak ve yetiştirici sayısını arttırmanın yanı sıra endemik türler olan kavun, sakız ağacı, beyaz soğan, karakılçık buğdayı, kekik, lavantayı korumak ve yaşatmak amacıyla düzenlenen Festivalin açılış törenine Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Yunanistan Sakız Adası’ndan gelen konukların yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk oyunları gösterisi ile başlayan festivalde Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan gelen misafirlerin halk dansları büyük ilgi gördü. Ovacık köy halkının oynadığı zeybeğe Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’da eşlik etti.

Çeşme’nin “En İyi Kavunu” seçildi

Festivalin ilk gününde dayanıklılığı ve tadıyla öne çıkan Çeşme’nin “En İyi Kavunu” yarışması düzenlendi. Jüri üyelerinin seçim yapmakta zorlandığı yarışmada, İsmail Sarı birinci, Emin Tufan ikinci, Ömer Dönmez üçüncü seçildi. Yarışmanın ardından festivale katılan konuklara Ovacık Kavunu, köy ekmeği ve Ovacık Kelle Peyniri ikram edildi.

Festival açılış töreninde konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Sevgili Ovacıklı hemşehrilerim, Çeşme ailem, bereketli Ovacık topraklarıyla, emektar çiftçileriyle, güler yüzlü insanlarıyla sizleri selamlayan 5. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali'mize hoşgeldiniz” diyerek sözlerine başladı

Tunç Başkan’ın destek sözü

Son dönemlerde İzmir’de ve Türkiye’nin diğer illerinde verimli tarım alanlarında meydana gelen yangınlara değinen Başkan Oran, “Değerli dostlarım, havası, suyu ve cömert topraklarıyla Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların, Pir Sultan Abdal'ların, Hacı Bektaşi Veli'nin mirasını taşımaktan gurur duyan, hoşgörülü güzel insanlarıyla cennet gibi bir vatana sahibiz. Ancak son dönemlerde kaz dağlarında madencilik bahanesiyle, Muğla'da, Antalya'da, Çanakkale'de ve canımız İzmir'imizde çıkan yangınlar nedeniyle bu cennet vatanın binlerce hektarlık ormanlık alanını kaybettik. Çeşme'mizde de meydana gelen dört yangına kısa sürede müdahale ederek hızla söndürülmesini sağlayan itfaiye, belediye ekiplerime buradan teşekkür ediyorum. İzmir'de 3 gün süren ve binlerce hektar alanı etkileyen yangının ardından oluşan sosyal duyarlılığa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in bir metrekaresinin dâhil imara açılmayacağını duyurmasına, İzmir halkının yeniden ağaçlandırma konusunda gösterdiği büyük hassasiyete yürekten katıldığımı ve Çeşme Belediyesi ve kendi adıma, düzenlenecek kampanyalara en güçlü desteği vereceğimize Çeşme halkı adına söz veriyorum. Değerli dostlarım, yıkmak, yakmak kolay, yapmak zordur. Biz her zaman yapan tarafta olacağız. Bizim görevimiz zenginliklerimi korumak, çoğaltmak ve çocuklarımıza onur duyacakları, mutlu ve huzurlu yaşayacakları bir miras bırakmaktır” diye konuştu.

Gelecek nesillere aktaracağız

Yerli ve organik ürünlerin, üretim kapasitesinin arttırılarak üreticinin desteklenmesi konusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Oran, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İşte bereketli toprakların ev sahibi Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivalimizin de tam da hedefi budur. Çeşme, denizi, eşsiz plajları, doğal güzellikleri ve tarihi birikimi ile dünyanın en güzel yerlerinden biridir. Ve Çeşme tüm bu güzelliklerin yanı sıra, Germiyanımız'la, Ildırımız'la, Çiftlikimiz ve Ovacıkımız'la toprağı işleyen emektar çiftçilerimizle özel ve ve önemli bir yeri vardır. Benim çok önem verdiğim yerel değerlerin gelecek nesillere aktarılması, yerli ve organik ürünlerin, üretim kapasitesinin arttırılarak üreticinin desteklenmesi konusunda titiz bir çalışma yürütüyoruz.”

Çiftçilere Karakılçık Buğdayı müjdesi

Karakılçık Buğdayı’nın çifçilere ücretsiz olarak dağıtılacağının müjdesini veren Başkan Oran,“Temmuz ayında Karakılçık buğdayının çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtılması kararını meclisimizden çıkarttık ve uygulamaya koyduk. Önümüzdeki yıllarda, genetiği ile oynanmamış buğdaydan, sağlıklı ürünleri hemşehrilerimizle zevkle paylaşacağız. Karakılçıkla başladığımız desteğe kavunumuz, yerli domatesimiz, beyaz soğanımız, sakız enginarımız, çekirdekli mis kokulu mandalinimiz, limonumuz ve sakız ağaçlarımızla devam edeceğiz. Padişah adaklığı olarak da bilinen Sakız Koyunu ve Kaçeli Koyun Çiftliklerini hızla hayata geçirecek ve çiftçilerimize beslemeleri için ücretsiz dağıtacağız. İşimizi, aşımızı hepbirlikte büyüteceğiz. Verimli toprakları, tarım yapılan güzel ovaları, üzüm bağları, kavun tarlaları ile mavi ve yeşili birleştiren Çeşme'mizin gözbebeği kıymetlimiz Ovacık'ımızı dünyaya tanıtacağız” dedi

Tolga Çandar konserinde çökertme oynayıp, İzmir Marşı söyledi

5. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali kapsamında ilk gün geleneksel halk müziğimizi, türkülerimizin dokusunu bozmadan günümüze taşıyan Tolga Çandar, Ege Türküleri’ni seslendirdiği konserde Çeşmeliler’e keyifli dakikalar yaşattı. Vatandaşlarla birlikte çökertme oynayan Başkan Oran, Tolga Çandar ile birlikte İzmir Marşı’nı büyük bir coşkuyla söyledi.