İzmir Park'ta kadınlara özel etkinlikler devam ediyor

İzmir Park Alışveriş Merkezi, Kadın Kulübü etkinlikleriyle Ekim ayında da ziyaretçilerinin yeni deneyimler kazanmasına öncülük edecek.

Salı ve Çarşamba günleri atölye çalışmaları ile üyelerine yeni hobiler kazandıran, Perşembe günleri ise kişisel gelişimden, sağlığa birçok konuda düzenlediği seminerlerle kadınlara ışık olmayı amaçlayan İzmir Park Kadın Kulübü, misafirlerini ücretsiz etkinliklerde buluşturmaya devam ediyor. Ekim ayında Arzu Şimşek eğitmenliğinde "Şapka Yapım Atölyesi"nde bir araya gelecek olan kadınlar, el becerilerini geliştirirken sonbaharda kullanabilecekleri şık bir aksesuar tasarlama şansı yakalayacaklar. Perşembe seminerleri ise 3 Ekim'de Nefes Koçu Ahmet Sinan Küçük'ün "Hastalıkların Tedavisinde Nefes" söyleşisi ile başlayacak. 10 Ekim'de Yoga Eğitmeni Müge Ertüren "Yoganın Çocuklar ve Yetişkinler Üzerindeki Etkileri"ni anlatırken, 17 Ekim'de Psikolog Zeynep Erpınar, çağımızın en sık rastlanan rahatsızlıklarından biri olan "Kaygı Bozukluğu ve Panik Atak" hakkında katılımcıları bilgilendirecek. 24 Ekim'de İzmir Park Kadın Kulübü'nün konuğu Mimar Ayşe Vatansever olacak. Ev dekorasyonu hakkında yaratıcı fikirler verecek olan Vatansever, küçük ve dar alanları daha verimli kullanabilmek için neler yapılması gerektiği hakkında önemli ipuçları paylaşacak. Ekim ayı Kadın Kulübünün son konuğu ise 31 Ekimde Diyetisyen Asena Güneş olacak. Diyet akımları hakkında bilgiler verecek olan Güneş, diyette doğru bilinen yanlışları anlatacak.