İzmir Pazarcılar Odası Başkanı: “Kim yoksulluk yok diyorsa akşam pazarına gelsin”

İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, meyve ve sebzelerdeki artan fiyatlara dikkat çekerek, “Pazarcılar olarak ezilen, zarar gören meyve ve sebzeleri bir kenara ayırıyoruz. Eskiden bunları sütçüler hayvanlarına vermek için alır götürürdü. Şimdi üzülerek ve utanarak söylüyorum ki artık insanlar kendileri yemek için topluyor. Kim yoksulluk, pahalılık yok diyorsa gelsin akşam pazarlarına baksın” dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Pazarcılar Odası Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeleyen Hamdin Erişen’i ziyaret etti. Meyve sebze fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığı üzerine yapılan sohbette Hamdin Erişen, çarpıcı olduğu kadar üzücü bilgiler paylaştı.

100 AİLE PAZAR ARTIKLARINDAN GEÇİNİYOR

İzmir’deki Bostanlı, Şirinyer, Karabağlar gibi büyük Pazar yerlerinin geçim sıkıntısı çeken aileler için para vermeden karnını doyurabildiği geçim kapısı haline geldiğini ifade eden İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, şunları söyledi:

“Bostanlı, Şirinyer, Karabağlar gibi büyük Pazar yerlerinde en az 100 aile hiç para vermeden geçimini sağlıyor. Üzülerek söylüyorum; pazarda zarar gören meyve ve sebzeleri çöpe atmayarak bir kenara ayırıyoruz. Bunları da akşam gelen ihtiyaç sahipleri alıyor. O kırık, ezik sebzeleri evine götürüp yemek yapıyor. Pazardan kırık marul yaprağı toplayıp, akşam evinde salata yapan var. Bu şekilde çok vatandaşımız var. İnanmayan varsa akşam Pazar dağılmaya yakın pazara gelsin ve kendi gözleriyle görsün. Eskiden Pazar yerinde kalan meyve ve sebzeleri sütçüler inekleri için toplardı. Şimdi insanlar kendileri yemek için topluyor. Çok üzücü bir durum ancak vatandaş da çok sıkıntıda.”

ANTALYA’DAN 17’YE ÇIKIYOR PAZARDA 35 LİRAYA SATILIYOR

Bugünlerde Antalya ve Alanya’daki toptancı hallerinden kilosu 17 liraya çıkan domatesin, büyükşehirlerdeki pazarda 30-35 lira arasında satıldığını belirten Erişen, “Örneğin; 8 Nisan 2022 günü Antalya Kumluca Toptancı Hali’nden 12-15 liradan, oval domatesler 17 liradan toptan olarak halden çıkmış. Yine çarli biber 15 liradan, acı çarli biber 30 liradan, sivri biber 30 liradan toptan olarak çıkmış. Jalapeno biber 40 liradan, cin biber 45 liradan toptan olarak Hal’den çıkmış. Bu fiyatlara kilo başı en az 6 lira nakliye ve ambalaj giderleri de biniyor. Dolayısıyla Antalya Hali’nden 20 liraya çıkan bir ürün İzmir Hali’ne 26 liraya giriyor. İzmir Hali’nden alan pazarcı da kendi nakliyesini ve karını ekliyor. Taze fasulyenin kilosu 35 liradan çıkmış Hal’den. Bu da pazarda bir kilo taze fasulye en az 50 liraya satılacak demektir” diye konuştu.

HAYATIN GERÇEĞİ HAYAT PAHALILIĞI

Hayat pahalılığının acı bir hayat gerçeği halini aldığını vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de, “Biz yinede İzmir’de Pazar yerlerinin piyasaya göre çok daha ucuz olduğunu biliyoruz. Başta pazarcılar olmak üzere yerel yönetimlerin denetlemelerde bulunarak fahiş fiyatların önüne geçmeye çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Ama hayatın gerçeği şu hayat çok pahalı. İnsanlar alışveriş ederken artık kilo ile değil tane ile veya gramla alışveriş yapıyor. Bu düzen değişecek” dedi.