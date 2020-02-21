İzmir projenin öncüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde yürütülen Elim Sende projesi, toplumdaki empati duygusunu geliştirmeyi hedefliyor. Projeye 15 ilde bin 300 öğrenci ve 600 gönüllü katılacak. İzmir'in başını çektiği Elim Sende projesi hayata geçiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde 22 Şubat'ta, İzmir'de 27 Şubat'ta başlayacak proje, engelli öğrencileri toplumla kaynaştırmayı, çocuklar arasındaki empati duygusunu arttırmayı hedefliyor. Projeye 15 ilde bin 300 öğrenci ve 600 gönüllü katılacak. İzmir'de 19-21 Kasım 2020'de yapılacak 4. Uluslararası Engelsizmir Kongresi'nin hazırlık projeleri arasındaki Elim Sende, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Engelsiz Sanat Derneği önderliğinde yürütülüyor. Projenin İzmir'deki ilk uygulaması Menemen Kubilay Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Farkındalığı arttıracak

Elim Sende projesi kapsamında eğitici drama, müzik, resim gibi sanatsal etkinliklerin yanı sıra engelli farkındalığı, çevre ve şehir bilinci, ortak yaşam kültürü gibi konularda da interaktif seminerler verilecek. Proje İzmir ve Ankara'nın yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Uşak'ta da uygulanacak.

Projeye katkı veren kurumlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Engelsiz Sanat Derneği önderliğinde yürütülen projenin işbirlikçileri şöyle: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği, İzmir Alaybey Lions Kulübü, Herkes İçin Sosyal Hizmet Derneği, Öğrenci Hemşireler Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Topluluğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Topluluğu ve ODTÜ Lodos Topluluğu. Engelsizmir Kongresi Engelsizmir Kongresi engellilerin sorunlarını gündeme getirmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 2013'ten beri düzenleniyor. Kongre kapsamında İzmir'de "Kırmızı Bayrak" uygulaması da yürütülüyor. Bu uygulamayla toplu taşıma araçları, kamu ve özel kurumların binaları engellilerin kullanımına uygun hale getirildi.