İzmir sandığa gidiyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları belediye ile Tüm Bel-Sen arasındaki Toplu İş Sözleşmesi(TİS) için sandık başına gidecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika Tüm Bel-Sen arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci devam ediyor. Yapılan ilk görüşmede Tüm Bel-Sen’in hazırladığı taslaktan farklı bir teklifle gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugün yapılan toplantıda tekliflerini ayrıntılı bir şekilde belirtti.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi adına, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı katıldı. İzmir Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube adına ise Anıl Kaçar, Özgür Akkavak, Birkan Acar, Volkan Ataşçı, Eren Çetindere, Sultan Tazegül, Salih Deniz Islakoğlu, İnan Temiz, Turgut Angün, Enbiya Uçakçı ve Nazan Sakallı Aktaş katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 teklif sunuldu; Toplu İş Sözleşmesi Ödentisi (Sosyal Denge Tazminatı) aylık brüt 1.882 TL, Net 1.600 TL olması. 1 Mayıs ve 29 Ekim’de Net 750 TL, Kurban Bayramı’nda Net 1000 TL’lik 3 ikramiye verilmesi. Kreş sayısının, İBB idaresi, İZELMAN ve sendika ile yapılacak çalışma doğrultusunda artırılması. Yemekhane iş ve işleyişinin sendika ile birlikte yapılacak düzenleme ile iyileştirilmesi. Öncelikli olarak İZSU’nun yemekhane yapımına dair başlayan ihale sürecinin takip edilmesi. Görevde yükselme (müdürlük dâhil) ve unvan değişikliği sınavının ivedi olarak açılması. Ulaşım kartı, BİSİM ve arabalı vapurlarda da geçerli olmasına dair çalışmanın başlatılması.

Pazartesi sandığa

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iletilen teklif sonrası Tüm Bel Sen, teklifleri çalışanlara sorma kararı aldığını duyurdu. Bu kapsamda Pazartesi günü, İBB, İZSU ve ESHOT ana hizmet binaları, Oğuzlar, Halkapınar ve Sosyal Yaşam Kampüsü Ek Hizmet binaları, Merkez İtfaiye Birimi ve İZSU Halkapınar Tesisleri başta olmak üzere birçok işyerinde sandıklar kurulacağını ve tüm işçilere, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu teklifi oylatacak.

Öte yandan, İzmir Tüm Bel Sen 1 Nolu şube tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin devam ettiği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bu sözleşmenin bir başlangıç olduğunu, emekçilerin taleplerinin haklı talepler olduğunu ve kurumun imkânları ölçüsünde, karşılıklı iletişimi kesmeden tüm konuları çözeceğine dair iradesini de ayrıca dile getirdiği ifade edildi. (BirGün)