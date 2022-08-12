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İzmir Seferihisar'da kaza: 1 kişi öldü!

İzmir Seferihisar'da kaza: 1 kişi öldü!
12 Ağustos 2022 Cuma 08:50

İzmir Seferihisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Şaduman Kayır'a otomobil çarptı. Kayır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü ise olay yerinden kaçtı


Kaza, dün saat 22.15 sıralarında Seferihisar Karakaya mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Şaduman Kayır'a (55) İzmir'den, Seferihisar yönüne hareket eden N.Ş. idaresindeki 34 ZB 6832 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kayır, metrelerce sürüklenerek ağır yaralanırken, sürücü kaza yerinden kaçtı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, ikinci bir kazayı önlemek için yolda güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaduman Kayır'ın ağır yaralı olduğunu bildirdi. Ambulans ile Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayatını kaybettiği öğrenildi. Sürücü N.Ş. gözaltına alınırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #seferihisar #kaza #trafik kazası #ölüm
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