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İzmir Seferihisar'da köpeği yakarak öldüren cani için istenen ceza belli oldu

İzmir Seferihisar'da köpeği yakarak öldüren cani için istenen ceza belli oldu
18 Kasım 2022 Cuma 10:46

İzmir Seferihisar'da 2,5 yaşındaki köpek, kulübesinin ateşe verilmesi ile yanarak ölmüştü. Olayla ilgili 38 yaşındaki Ömer Faruk Baki tutuklandı. Baki hakkında istenen ceza ise belli oldu


Olay, 11 Ekim'de, Turabiye Mahallesi Necat Hepkon Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Pınar'ın sahibi olduğu, Pitbull cinsi 'Şila' isimli dişi köpek, eve 10 metre mesafedeki yeşil alandaki demir kafes içinde bulunan ahşap kulübesindeyken yanıcı madde dökülerek yakıldı. Alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla bu anları görüntüledi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Kafesin kapısının kapalı olması nedeniyle dışarı çıkamayan köpeğin yanarak öldüğü belirlendi. Polis, yangını çıkaran ya da çıkaranların belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, Ömer Faruk Baki olduğu belirlendi. Polis tarafından 13 Ekim'de yakalanan Baki, suçlamaları reddederken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Ömer Faruk Baki hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Baki'nin, Furkan Pınar'a ait Pitbull cinsi köpeği kasten öldürdüğü, aynı şekilde köpek kulübesini de yakarak zarar verip, kullanılmaz hale getirdiği belirtildi. Baki'nin 'başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılamaz hale getirmek veya kirletmek' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. Baki'nin bu suçu yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak işlemesi nedeniyle verilecek cezanın 1 kat artırılması talep edildi. Baki'nin 6 yıla kadar hapisle yargılanmasının istendiği iddianame, Seferihisar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #köpek #seferihisar #ölüm
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