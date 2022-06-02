İzmir Şehir Hastanesi'nde çalışan işçiler kötü yemeğe isyan etti!

İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan işçiler yetersiz ve niteliksiz yemeğe isyan etti. Kendilerine hakaret edildiğini de belirten işçiler yemekhaneyi birbirine kattı

İzmir Şehir Hastanesi yemekhanesinde kaydedilen görüntü sosyal medya gündemine düştü. Şantiye yemekhanesinde yemeklerin yetersiz ve niteliksiz olduğu gerekçesiyle tepki gösteren işçilerin aldıkları yanıtın ardından isyan çıkardıkları öğrenildi. İnternete düşen görüntülerde çok sayıda işçinin kendilerine hakaret edildiğini öne sürerek masa ve sandalyeleri kırdıkları ve yemekhaneyi savaş alanına çevirdikleri anlar yer aldı.