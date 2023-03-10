İzmir Şehir Tiyatroları ile İzmir Kent Konseyi depremzede kadınlar için ele ele verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İzmir Kent Konseyi işbirliğiyle 8 Mart’ta depremzede kadınları ağırladı. “Mor Şalvar” oyununu izleyen kadınlar, oyuncuların performansını dakikalarca ayakta alkışladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) ve İzmir Kent Konseyi işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İzmir’e gelen depremzede kadınlar için İzBBŞT’nin kadın sorunlarına eğilen “Mor Şalvar” oyunu sahnelendi. Etkinliğe, İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, deprem bölgesinden İzmir’e gelen kadınlar ve Kent Konseyi’nin paydaşları katıldı. İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’ndeki gösterimde salonu dolduran izleyiciler, oyuncuların performanslarını dakikalarca ayakta alkışladı.



“Depremzede yurttaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk”

Oyunun ardından konuşan İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İzmir Kent Konseyi’nin üyeleri ile depremzede kadınları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek “Böyle önemli bir gecede kent konseyinin değerli bileşenlerini, üyelerini ve kederli bölgemizden aramıza dahil olan yurttaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk. Elbette sivil toplumun organları ile iletişim içinde olmak tiyatromuzun ödevi ve kazancıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in bu tiyatroyu kurarak İzmir’in verimli topraklarına özenle yerleştirdiği atalık tohum filizlendi ve ürün veriyor. Bu bağlamda lütfen bizi gözden ve gönülden uzak tutmayın. Dünya Kadınlar Günü’nü daha aydınlık günlerde, fırsat ve hak eşitliği ile kutlayabilmek umuduyla…” dedi.



“8 Mart bu yıl daha anlamlı ve güçlendirici”

İzmir Kent Konseyi Başkanı avukat Nilay Kökkılınç da konuşmasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün bu yıl daha anlamlı olduğuna değinerek, deprem felaketinin ardından kolektif çalışmayla yaraları sarmaya devam ettiklerini belirtti. İzmir’in dayanışmacı bir halka sahip olduğunun altını çizen Kökkılınç, şunları söyledi: “Bu zor günlerde depremden etkilenerek yeni bir hayatın pencerelerini açmaya kentimize gelen depremzede yurttaşlarımızın yanında olduğumuzu her alanda ve her biçimde göstermeye çalışıyoruz. Ruhumuza yeni renkler katan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu kıymetli günde, bu kıymetli oyunu İzmir Kent Konseyi paydaşlığında depremden etkilenen yeni komşularımıza, arkadaşlarımıza destek olmak için özel bir gösterimle bizlere armağan etti… Bizimle bu güzel etkinliği buluşturan Sayın Yücel Erten’e ve tiyatronun çok kıymetli oyuncularına ile emekçilerine teşekkür ederiz.”

Oyunun ardından İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç tarafından İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ile Mor Şalvar oyuncularına zeytin fidanı armağan edildi. Ayrıca İzmir Kent Konseyi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Afiş Yarışması’nda dereceye giren eserlerden oluşan sergi de büyük ilgi gördü.