İzmir-Selanik feribotu için geri sayım

İzmir - Selanik arasında feribot seferlerini gerçekleştirecek olan Levante Ferries Denizcilik'in feribot hattının tanıtımı ve seferlerin içeriği ile ilgili tanıtım toplantısı düzenledi.

TÜRSAB Ege BTK Ofisi Seminer Salonunda Dev Ajans organizasyonu ile düzenlenen, İzmir'deki 70'i aşkın turizm acentası temsilcileri ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda TÜRSAB ve birliğe bağlı turizm acenteleri ile işbirliklerinin oluşturulması ve geliştirilmesi ele alındı.

TÜRSAB Ege BTK Başkanı Osman Tolga Gencer, İzmir - Selanik arasındaki seferlerin yapılması ile ilgili olarak görüşmelerin yapıldığını hatırlatarak, "Bir ay önce İzmir ve Selanik arasında seferlerini yapacak olan geminin turizme kazandırılması için görüşmelere başladık. Bu hattın seferlere başlaması İzmir için, turizm için, acenta ve turlarımız için oldukça önemli" dedi.

Proje danışmanı Michalis Triantafyllidis, İzmirli yurttaşların bu gemiye, seferlere inandıklarını, destek verdiklerini ve bekleyiş içinde olduklarını bildiklerini söyledi.

Gece yolculuğu

Seferi yapacak geminin özellikleri ve sefer saatleri hakkında bilgi veren Michalis Triantafyllidis şunları söyledi:

"Gemimiz RO -RO değil Ropax modeli gemi olacak. Seferi yapacak olan gemi 170 metre uzunluğunda. 60-65 TIR, 300 binek araba ve 800 kişilik kapasiteye sahip gemide 350 kamara da bulunmakta. Haftada 3 gün karşılıklı seferlerin yapılacağı gemi akşam saat 20:00'da İzmir'den hareket edecek, en geç sabah saat 10:00'da Selanik'e varacak. Gemi devamlı gece seyahati yapacak. Geminin içerisinde restoran ve kafe de olacak."

Birkaç gün kazandıracak

Amaçlarının söz konusu hattı kullanacak olan yolcuların, TIR şoförlerinin ve yurt dışında yaşayan Türklerin kısa süre içerisinde hedefledikleri noktalara ulaşmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Triantafyllidis, "Görüşmeleri yaptığımız şirketlerle bu hattı kullanacak olan yurt dışında yaşayan Türklerin, TIR şoförlerinin ve Avrupa'dan gelen kişilerin bu hattı tek bir biletle satın almaları. Bilindiği üzere bu yöne doğru olan yolculuklar Selanik üzerinden yapılmakta. Gerçekleştireceğimiz bu seferler sayesinde turistler ve TIR şoförleri birkaç gün kazanacaklar" diye konuştu.

Turizm acentalarının iş birliği

İzmir ve Kuzey Yunanistan'da faaliyet gösteren turizm acentalarını işbirliği yapmaları konusunda destek olmak istediklerini de kaydeden Triantafyllidis, "Selanik'te bir otelin ortalama günlük fiyatı 60-70 Euro arasında. Kuzey Yunanistan'daki turizm acentalarının bireysel olarak hafta sonları Türkiye'den gelen turistlere verdikleri fiyat 90 Euro civarında. İstanbul dışında Türkiye'nin Yunan turistlere uyguladıkları fiyatlar da aynı şekilde. Fakat Hollanda, İsveç gibi Avrupa ülkelerinin sundukları paket ücret civarı ise 25-30 Euro. Yolumuz kolay ve kısa değil fakat bunu başaracağımızdan eminim. Bizim buradaki işimiz turizm probleminin çözümüne katkıda bulunmak ve öneri sunmak" dedi.