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İzmir-Selanik seferlerinde 10 Kasım yoğunluğu yaşanıyor

İzmir-Selanik seferlerinde 10 Kasım yoğunluğu yaşanıyor
08 Kasım 2022 Salı 11:25

Türkiye ile Yunanistan arasında ticaret ile turizmin geliştirilmesi için başlatılan İzmir-Selanik feribot seferlerinde, '10 Kasım' yoğunluğu yaşanıyor. İzmirliler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde, doğduğu evde anmak için Selanik-İzmir feribot seferlerine rezervasyon yaptırdı. Feribotta yüzde 70 doluluk oranına ulaşıldı.

İzmir ile Yunanistan'ın Selanik şehri arasında başlayan seferler kapsamında ilk feribot, 11 Ekim'de İzmir'e geldi. Levante Ferries şirketine ait 'Smyrna di Levante' adlı feribotun, ilk seferinde 119 yolcu, 5 araç, 2 TIR ve 1 motosiklet yer aldı. İzmirliler, kasım ayında Selanik-İzmir feribot seferlerine ayrı bir ilgi gösterdi. İzmirliler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde, doğduğu evde anmak için Selanik-İzmir feribot seferlerine rezervasyon yaptırdı. Anma öncesi son sefer olan 8 Kasım saat 19.00'da İzmir'den Selanik'e hareket edecek olan feribotta yüzde 70 doluluk oranına ulaşıldı. 948 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribota, 689 kişi rezervasyon yaptırdı.

'YOĞUN BİR TALEP ALIYORUZ'

10 Kasım'a yönelik İzmir'den Selanik'e yoğun bir talep geldiğini belirten şirket ortağı ve İzmir temsilcisi Serap Biçer, "İzmir'e yerleşmiş olan hatta İstanbul'daki acentelerden rezervasyonlarımızı tamamladık. 8 Kasım'da saat 19.00'da İzmir'den Selanik'e yola çıkacak olan gemimizde 446 satışlı bilet, 243 acentelerdeki rezervasyon ile toplam 689 kişi rezervasyon yaptırdı. Yolcu taşıma anlamında yüzde 70'in üzerinde doluluk oranını yakaladık. Oldukça yüksek talep olduğunu gördük. Gelecek dönemde de bunun artacağını düşünüyorum. 10 Kasım'da Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret edip, Selanik'i görmek isteyen çok sayıda insan var. Turizm acentelerinden paket programlar konusunda yoğun bir talep aldık" dedi.

TİCARİ TIR TAŞIMACILIK ARTTI

Selanik-İzmir hattında 10 Ekim'de başlayan ilk sefere göre ticari anlamda TIR sayılarında artış olduğunu da ifade eden Biçer, "10 Ekim'de Selanik'ten yola çıkan gemimiz, 11 Ekim sabahı İzmir Alsancak Limanı'na geldiğinde yaklaşık 70 yolcuyla gelmişti. 5 tane TIR, 7- 8 tane de araç vardı. O günden bu yana ticari anlamda yüksek montajlı bir talebin olduğunu gördük. Seferlerde TIR sayılarımız 30-35'in altına inmiyor. 8 Kasım'da İzmir'den Selanik'e hareket edecek olan feribotta 54 araç var ve bunların 37'sini TIR oluşturuyor. Bireysel tarafta da özellikle yurt dışından gelen gurbetçilerimizin Alsancak'a yoğun talebiyle karşılaştık" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yunanistan #10 kasım #selanik
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