İzmir Soroptimist Kulübü 2. El Şenliği düzenledi

İzmir Soroptimist Kulübü tarafından Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen '2. El Şenliği' Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda gerçekleştirildi.

'Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür' sloganıyla organize edilen etkinlikte, sürdürülebilir bir yaşam için tüketimin azaltılmasının önemine vurgu yapıldı. İzmir Soroptimist Kulübü Başkanı Mukadder Özden, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Fatma Bozan, kulüp üyesi kadınlar ve vatandaşların katıldığı şenlikte, kadınlara yönelik şiddet olayları da protesto edildi. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ithafen 'Stop' yazılı turuncu eldivenler takan kadınlar, 'Şiddete Hayır' mesajı verdi.

Daha iyi bir dünya için

İzmir Soroptimist Kulübü Başkanı Mukadder Özden "Kadınların sosyal statüsünü iyileştirmek, kişisel niteliklerimizi hep birlikte geliştirmek, daha iyi bir dünya kurmak için çalışmalar yapmaktayız. Bugün burada iki temayı gündeme getirmek istiyoruz. Birincisi; 2. El şenliği adı altında, sürdürülebilir bir yaşam için tüketime dikkat çekmeyi amaçladık. Her yıl milyonlarca ton giysinin atık olarak dünyaya bırakılmasına karşılık, ekonomik ömrünü henüz tamamlamamış giysilerimizin yeniden kullanıma sunulmasını, dolayısı ile karbon ayak izimizin azalmasını hedefliyoruz. İkincisi; şiddetle mücadeleye dikkat çekmek istiyoruz. Toplumun şiddete rıza göstermesini değil engel olmasını istiyoruz. Her türlü şiddet halinde ilgili kurumlara başvurulması, ses çıkarılması için çağrı yapıyoruz. Soroptimistler olarak kadınlarımız ve ülkemiz yararına her etkinlikte kişi ve kurumlar ile iş birliğine hazırız" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da "Güçlü bir kadın olarak, güçlü kadınların yanında olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir ışık olacağız ve kadınlar olarak şiddeti biz bitireceğiz. İzmir Soroptimist Kulübü'nü bu anlamlı organizasyon için kutluyorum" diye konuştu.