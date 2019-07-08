İzmir, Srebrenitsa’yı unutmadı

İzmir Bosna Sancak Dernek üyelerinden yaklaşık elli kişi, 24.Srebrenica anma törenlerine katılmak için yola çıktı

Dernek Başkanı Abdullah Gül, ‘Srebrenitsa biz Boşnaklar için hiç unutulmayacak bir yer. Son yüzyılda Srebrenitsa’da yaşananlar bir soykırımdır. ’

İzmir Bosna Sancak Derneği Kadın Kolları Srebrenitsa annelerinin ihtiyaçları olan, mutfak malzemeleri, çeşitli mefruşatlar ürünler, kıyafetler, ayakkabılar ve benzeri hediyeler götürdü.

Bu bir soykırımdır

İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül Yola çıkmadan önce şunları söyledi;

‘Srebrenitsa Dernek üyelerimizle her yıl olduğu gibi Srebrenitsa’lı hemşerilerimizin akrabalarımızın 24 yıl önce yaşadıkları o acı soykırımı anmak için bu yılda yaklaşık elli üyemizle orada olacağız.

Srebrenitsa katliamı büyük bir insanlık trajedisi olarak tarihteki yerini aldı.

Srebrenitsa soykırımında 5 günde en az 8.372 masum kadın,çocuk ve silahsız Boşnak öldürüldü. Avrupa’nın ortasında yaşanan bir soykırımdır.

11 Temmuz 1995 tarihinde 312.000 Bosnalının ölümüne, 50.000 kadının tecavüzüne, 7.500 kişinin kaybolmasına(toplu mezarlar) ve 2.000.000 Bosnalının evini terk etmek zorunda kalmasına neden olan Srebrenitsa Katliamının, Soykırımın bugün 24. Yıldönümü.

Evini, ailesini, işini, geleceğini kısacası sahip olduğu her şeyini kaybeden binlerce masum insanın yaşadığı bu acı olay 20. Yüzyılın tanıklık ettiği bir büyük katliamdır. Aradan geçen 24 yıl ne o günün izlerini taşıyan kanıtları yok edebilmiştir, ne de sağ kurtulan annelerin gözlerinde ki yaşları dindirebilmiştir.

Bosna Hersek’in unutulmaz lideri Alija izetbegoviç’in de dediği gibi; “Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. “

Bizlerde 24 yıl önce yaşanan bu acı Katliamı, Soykırımı Unutmadık, Unutmayacağız ve Unutturmayacağız. Gelecek nesillerde unutmayacak.’ Dedi.