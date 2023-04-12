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İzmir su kesintileri... İzmir'de 12 Nisan günü hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak? Sular neden kesildi?

İzmir su kesintileri... İzmir'de 12 Nisan günü hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak? Sular neden kesildi?
12 Nisan 2023 Çarşamba 08:17

İzmir'de 12 Nisan 2023 tarihinde farklı ilçe ve mahallelerde, farklı sürelerde su kesintileri yaşanacak? İşte Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de su kesintisi yaşanacak mahalleler.  İzmir’de yaşayan vatandaşlar, su kesintisi listesi araştırmaları yapıyor.


12 Nisan Çarşamba günü İzmir'in hangi ilçelerinde farklı sürelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinin hangisinde su kesintisi yaşanacak?

İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreyle su kesintisi yaşanacağını öğrenmek için TIKLAYIN

Etiketler; #su kesintisi #izmir #izmir su kesintileri
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